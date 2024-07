Americana completa 142 dias sem chuva significativa

A cidade de Americana está há 20 semanas sem registrar volume considerável de chuva num período de 24 horas. Os dados são do Ciiagro e levantados pelo Novo Momento. Esta terça-feira amanheceu chuvosa, mas sem previsão de que o volume de água seja alto. A previsão, é de que chivas isoladas aconteçam hoje e continuem na quarta-feira. A partir de quinta já não há previsão de chuva.

Com registro acentuado de internações e procura hospitalar por doenças relacionadas às condições climáticas bem como de sintomas gripais nos últimos meses, os moradores de Americana seguem enfrentando preocupantes índices meteorológicos de umidade relativa do ar. O segundo pior da série histórica (2016/2024).

Com exceção de 2018, nunca, no período de análise, o município teve um primeiro semestre com uma quantidade de chuva neste nível. Foram apenas 558 milímitros; 3mm/dia-média.

Para se ter uma ideia, entre 1° de janeiro e 30 de junho do ano passado, Americana já havia computado 933 milímetros de chuva.

A última vez que a cidade teve um volume significativo (mais de 40mm/dia) de precipitação foi em 18 de fevereiro, um total de 52mm. Naquela mesma semana choveu em Americana 149mm.

Desde então passaram-se 138 dias. Neste período choveu brevemente apenas em 20 dias, sem intensidade ou volume relevante de água.