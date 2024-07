Telemedicina já é preferida por 40% dos adultos

Um estudo conduzido por cientistas da Advocate Health, em Milwaukee, Wisconsin, avaliou as características dos pacientes que foram atendidos por meio da telemedicina. A análise incluiu dados de 5.437 adultos norte-americanos que participaram do Inquérito Nacional de Tendências de Informação sobre Saúde.

Os pesquisadores descobriram que 43% dos pacientes que tiveram uma consulta de telemedicina, 70% optaram pelo atendimento por vídeo e 30% escolheram apenas por áudio. As consultas de telemedicina foram menos frequentes entre pacientes mais velhos (75 anos ou mais), aqueles que não tinham acesso à internet.

As mulheres são as que mais buscaram por esse tipo de atendimento. As visitas apenas por áudio foram associadas à idade avançada. Não foram observadas diferenças significativas no uso ou modo de telemedicina por educação, raça e etnia ou renda.

“Essas descobertas sugerem que, embora muitos pacientes tenham optado por usar a telemedicina quando as consultas presenciais estão disponíveis, o acesso à telemedicina, especialmente as visitas por vídeo, era menos provável entre as populações-chave, que enfrentam barreiras no acesso aos cuidados”, escrevem os autores.

Mais informações: Eva Chang et al, Patient Characteristics and Telemedicine Use in the US, 2022, JAMA Network Open (2024). DOI: 10.1001/jamannetworkopen.2024.3354

*O conteúdo dos artigos assinados não representa necessariamente a opinião do Mackenzie.

