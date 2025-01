Depois da troca Bill por Odair, Henrique recebe Leitinho

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, recebeu na tarde desta quinta-feira (16) o prefeito de Nova Odessa, Leitinho, para uma reunião. No encontro, ambos conversaram sobre ações integradas entre os municípios.

Os dois abraçaram adversários do vizinho neste começo de mandato. O intelectual do governo anterior de Sumaré Odair Dias foi para ser secretário de governo em Nova Odessa após trabalhar nas derrotas em Sumaré e Paulínia.

Henrique da guarida a Bill

Já o principal adversário de Leitinho em 2024 e ainda nome forte para 2028 Bill Vieira de Souza foi nomeado esta semana para trabalhar em Sumaré.

Os dois (Henrique e Leitinho) são boa praça e estão com o ânimo e a vontade de início de mandato. Agora é esperar um pouco para ver.

Leia + sobre política regional

Entre as pautas do encontro estiveram temas como a limpeza da rua Crenac, construção de uma ponte para melhorar o acesso entre as duas cidades e um convênio entre os municípios, para apoiar a atuação de quadros técnicos nas prefeituras.

“Sumaré e Nova Odessa são cidades parceiras e conurbadas. Precisamos fazer ações conjuntas em prol de nossas comunidades, explicou Henrique, sobre o encontro com Leitinho.

Já Leitinho parabenizou Henrique pelo início de governo. “Estamos à disposição e vamos trabalhar juntos, para melhorar a vida do povo. Os dois municípios fazem divisa e sempre temos que pensar em projetos conjuntos”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP