Xandão veta Jair, e Michelle Bolsonaro vai à posse de Trump

Michelle Bolsonaro vai à posse de Trump ‘representar’ o marido ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar, nesta quinta-feira (16), a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que queria ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a esposa Michelle deve marcar presença no evento marcado para o próximo dia 20.

A informação foi confirmada pelo próprio Bolsonaro durante uma entrevista ao portal “Faroeste à Brasileira”, durante a tarde desta quinta-feira. Além dela, os filhos Flávio e Eduardo também estarão presentes.

Vai Michelle Bolsonaro

“No sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. Minha esposa vai para lá, ela foi convidada e vai ter um tratamento bastante especial por conta da consideração que o presidente Trump tem para comigo”, disse Bolsonaro.

Pai de Neymar curte vídeo sexy de Fernanda Campos, ex-affair do jogador: “curioso”

Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos recebeu uma curtida do pai do jogador no em um vídeo que aparece usando um baby doll.



Com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, a musa de “A Fazenda 16” recebeu milhares de curtidas na publicação. A de “Neymar Pai” foi uma das primeiras e chamou a atenção dos fãs.

“Sempre achei ele curioso, então não foi nenhuma surpresa”, conta. “Só me chamou a atenção porque foi logo que postei, acho que ele já estava com o perfil aberto bisbilhotando. Eu falo, todo mundo quer ver o que o menino Ney viu (risos)”, brincou.

Acostumada a compartilhar prévias dos vídeos e fotos que publica no OnlyFans e na Privacy, suas plataformas de conteúdo adulto, Fernanda contou que ganhou vários assinantes após a curtida do pai de Neymar. Algum tempo depois, no entanto, ele “descurtiu” a publicação.

“Pena que ele deu deslike, não precisava… Foi ele curtir o vídeo que ganhei um monte de assinante novo, todos curiosos pra ver o conteúdo proibido. Alguns usaram nomes fakes e e-mails aleatórios para assinar, será que um deles é o Neymar pai?”, questiona rindo.

