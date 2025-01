Morre empresário Dário Furlan, do União Barbarense

Faleceu no início da noite desta quinta-feira (16) o empresário Dario Furlan aos 68 anos de idade. Dario foi presidente do União Agrícola Barbarense entre 2009 e 2015, período em que o clube disputava as Séries A-2 e A-1 do Campeonato Paulista.

Tambén atuou como diretor da Federação Paulista de Futebol (FPF), contribuindo significativamente para o desenvolvimento do futebol na região.

Dario deixa a esposa, Roberta Ferreira Gomes, e dois filhos, Dario e Camila. Residia no bairro Jardim Alfa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nota da FPF sobre a morte de Dario Furlan

A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Dario Antonio Furlan, aos 68 anos, na tarde desta quinta-feira (16), em Santa Bárbara D’Oeste.

Furlan foi presidente do União Barbarense de 2010 a 2015 e também ocupou o cargo de diretor na Federação Paulista de Futebol.

O velório acontece a partir das 9h30 desta sexta-feira (17), no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara D’Oeste, e o sepultamento ocorre no mesmo dia, às 12h30, no Cemitério da Paz.