Uma dupla que deu fuga com uma moto roubada conseguiram escapar de agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta quinta-feira.

O caso aconteceu no Parque Zabani por volta da 1h da manhã. Os GMs conseguiram encontrar o dono da moto.

NATUREZA: Furto de veículo/ auto localizado

DATA: 30/01/2025 HORA: 00:57 LOCAL: Rua Luiz Paiozin,83 bairro: Planalto do Sol II

EQUIPE 04 🚓VTR 135 GCMF Joyce Gcm Sadhan

Apoio: 🚓VTR 150 GCM Damaceno Inspetor Cleber

VTR 130 GCM Rodrigues Subinspetor Assis

VTR 140 Santos Bertoni

VTR 125 GCM Divaldo Subinspetor Morais

Apoio Tático 04 GCM Sernajoto GCM Vilalon GCM Gabriel

Apoio Tático 03 GCM Silva Subinspetor Firmino GCM Fernando GCM Gomes

SÍNTESE da fuga

Esta equipe durante patrulhamento pelo bairro parque Zabani, mais precisamente pela rua Ângelo Sans, se deparou com uma motocicleta CG Titan 2007 na cor prata de placa DXO-4130 com dois indivíduos, ambos sem capacete.

Iniciou-se então o acompanhamento a motocicleta, dando ordens de parada, porém ignorado pelas partes que se evadiram desta guarnição passando pelos bairros Pq. Zabani, Cidade Nova e Planalto do Sol || onde a motocicleta foi abandonada na rua Luiz Paiosin n°83 (rua sem saída), e os indivíduos pularam o alambrado e se evadiram pela região de mata.

Foi realizada uma varredura pela região de mata juntamente com os patrulheiros das demais viaturas que estavam em apoio, porém sem êxito em localizar os indivíduos. Os fatos foram apresentados no plantão policial juntamente com a motocicleta e elaborado BO.PC. de n° bm9647.

Feito contato com o proprietário da motocicleta (Paulo César Rodrigues Anjos) onde mesmo compareceu pelo plantão policial para a retirada de seu veiculo.

