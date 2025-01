Ritual macabro em morte de empresário de Americana

imagem ilustrativa

Homicídio, morte, ritual de magia negra, furto apropriação, caso de horror em caso que teve a morte de um empresário de Americana. As Polícias Civil de Vinhedo e Americana esclareceram crime de homicídio. Duas pessoas já estão presas e pelo menos mais uma está sendo procurada pode ser presa a qualquer momento.

Os casos suspeitos começaram em novembro de 2024 quando um funcionário público de 55 anos da secretaria de saúde de Vinhedo não apareceu para trabalhar por 2 dias consecutivos.

Funcionários da própria secretaria efetuaram diversas ligações para ele mas nunhuma delas foi atendidas, passaram 4 dias resolveram ir até a residência do funcionário e pela surpresa dos mesmos ele foi encontrado morto. Seu corpo estava em cima da cama com as mesmas vestimentas do último dia que foi visto.

A Polícia civil foi acionada os investigadores do Sig-Vinhedo estiveram no local e não constataram marcas de agressão aparente. Não foi encontrado o celular da vítima e um boletim de ocorrência foi registrado como “morte suspeita”. O telefon celular da vítima havia desaparecido.

A polícia iniciou uma investigação localizando as últimas pessoas que estiveram com ele. A primeira a ser identificada declarou ser namorada da vítima a 3 meses inclusive informando aos policiais que ficaria noiva do mesmo ainda no mês de dezembro. Os policiais acharam estranho a namorada ter declarado que ficou uma semana na casa de um amigo e não fez um único contato telefônico nesse período até o encontro do cadáver.

O amigo também foi chamado e confirmou a versão prestada pela namorada. Disseram desconhecer onde poderia estar o telefone da vítima. As investigações continuaram em contato com o filho da vítima que mora em outro estado este narrou aos policiais que na data da morte de seu pai foram transferidos valores da conta corrente totalizando R$180.000.

A polícia conseguiu descobrir que as transferências ocorreram pelo aplicativo do celular da vítima. Laudo pericial indicou que ele já estava em estado de composição- as transferências ocorreram quando a vítima já estava morta. As investigações indicaram que os beneficiários seriam a namorada e o amigo que a recebeu em casa.

A polícia de Vinhedo foi acionada pela de Americana, que investigava caso de desaparecimento de um empresário, sumido havia 5 dias. Os investigadores de Americana concluíram que o último local em que o desaparecido havia sido visto era um centro de macumba- comandado por um pai de Santo conhecido como “ Pai Tuta”- transexual morador de Campinas. Logo, Pai Tuta foi identificado como a pessoa apontada como álibi da namorada da vítima de Vinhedo.

Dois dias depois, um corpo com sinais de violência, mutilação e preceitos de magia negra foi encontrado dentro do cemitério de Hortolândia. Logo foi identificado como da vítima desaparecida de Americana.

Ritual do saque de dinheiro

As investigações se cruzaram com as duas vítimas e os suspeitos tendo em comum o fato de frequentarem um terreiro religioso e se conheciam tendo como líder religioso “Pai Tuta”. Em ambos casos as vítimas tiveram valores de suas contas correntes transferidas para os suspeitos quando já estavam mortos.

A Dig de Americana identificou também mas um terceiro envolvido, um outro Pai de Santo de Sumaré como beneficiário de valores do morto este conhecido como “Pai Fuji”.

Investigações de campo e técnicas avançadas de localização e geo-referenciamento apontaram que os envolvidos estavam próximos ao cemitério de Hortolândia.

Diante dos indícios foi representado pelo Mandado de prisão dos envolvido que foram prontamente expedidos pelo Juiz de Hortolândia.

Agentes de Vinhedo e Americana saíram em operação de captura dos envolvidos desde as primeiras horas desta quarta-feira em Campinas, Sumaré, Hortolândia e Vinhedo. Em Sumaré foi preso “Pai Fuji”, em Vinhedo foi presa nesta quinta-feira a funcionaria pública da rede municipal de saúde- que era namorada e suspeita do caso de Vinhedo e também do caso de Americana.

O “ Pai de Santo Tuta” não foi localizado até as últimas horas, encontra-se procurado e foragido. A Polícia Civil continua em diligências para captura-lo, os dois presos confessaram a participação no crime, as investigações e as buscas não param para o total esclarecimento dos 2 casos.

Com o corpo do empresário de americana eles fizeram um trabalho espiritual, cortaram a genitália, deram 2 tiros na cabeça e tinha um trabalho de umbanda do lado dentro do cemitério de Hortolândia.

