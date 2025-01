Americana traz projetos de festivais selecionados para ter recursos do Fundo Municipal

O resultado prévio da etapa de seleção dos projetos para a realização de festivais artístico-culturais com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura de Americana foi divulgado, nesta quinta-feira (30), em edição extraordinária do Diário Oficial do município, disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

O Fundo Municipal vai financiar R$ 360 mil em projetos culturais, sendo:

– Cultura Popular: R$ 40 mil

– Teatro: R$ 80 mil

– Dança: R$ 60 mil

– Música: R$ 60 mil

– Literatura: R$ 40 mil

– Artes Visuais: R$ 80 mil

Foram analisadas propostas para a realização de festivais nos temas Cultura Popular (carnaval de rua), Teatro, Dança, Música e Artes Visuais (fotografia e vídeo, arte urbana e artes plásticas). Um novo edital de chamamento específico para a categoria Literatura será publicado no Diário Oficial.

Recursos destinados à comissão de seleção devem ser apresentados de acordo com o anexo VII, protocolado no mesmo sistema de inscrição, utilizando o mesmo protocolo digital gerado no ato da inscrição do projeto, no prazo de até três dias úteis a contar da publicação deste resultado, considerando-se para início da contagem o primeira dia útil posterior à publicação desta quinta.

A próxima fase é de habilitação, etapa em que os agentes culturais selecionados são convocados para apresentar documentos de habilitação. A última fase é a assinatura do termo de execução cultural.

“O edital para a realização de festivais setoriais em Americana atende a um desejo antigo da Sectur e dos agentes culturais de nossa cidade, sendo um tema frequentemente citado nas escutas públicas que realizamos. Com o respaldo do Conselho Municipal de Cultura, estamos transformando este desejo coletivo em realidade. A realização desses festivais está alinhada ao Plano de Governo da nova gestão do prefeito Chico Sardelli e reforça o compromisso com o fortalecimento e valorização da cultura local”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana.