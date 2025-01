As atividades oficiais de comemoração dos 150 anos de Americana foram abertas na noite desta quinta-feira (30), no Teatro Municipal Lulu Benencase, pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi. A programação especial foi marcada pela apresentação da nova identidade visual, desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (Secom), que irá acompanhar as atividades comemorativas durante o ano, enaltecendo a história de orgulho, futuro de esperança e a paixão por Americana.

Na abertura do evento, o prefeito Chico falou sobre sua jornada e de sua família e o carinho que tem por Americana.

Chico e os 150 anos

“Um momento muito especial em que abrimos a programação dos 150 anos de Americana, campanha desenvolvida pela Comunicação. Americana, cidade em que nasci, que acolheu a minha família, a qual tenho um profundo carinho, amor e respeito. Hoje, como prefeito desta cidade, um sonho desde menino, posso me empenhar ainda mais para contribuir com sua história, trazendo ações para melhorar a qualidade de vida da população, projetar e preparar a cidade para o futuro. Viva Americana!”, disse o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir destacou a característica do povo trabalhador de Americana que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. “O resgate da história nos remete aos trabalhadores que fizeram de Americana o que é hoje, então temos que respeitar e ter orgulho da nossa cidade, do nosso povo. Recordo da minha família inteira, trabalhadores também, que enfrentaram tantos desafios. Dos funcionários públicos que têm amor pela profissão e de todos os trabalhadores que amam de paixão a cidade. Que as comemorações possam trazer esse sentimento para o nosso presente para que tenhamos força para continuarmos a sonhar e lutar. Podem ter certeza que estamos trabalhando para um futuro melhor para Americana”, reforçou Odir.

O presidente de Câmara Municipal, Léo da Padaria, enalteceu o evento e a importância do resgate da história da cidade. “A memória de Americana é tão importante quanto o presente e o futuro da cidade para que a população conheça a história de luta e conquistas. Parabéns aos organizadores do evento, Secretaria de Comunicação. Que possamos fazer de Americana uma cidade melhor”, disse Léo.

O evento de abertura da programação dos 150 anos de Americana – História de Orgulho, Futuro de Esperança contou com a apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, exibição do filme oficial da campanha, retratando a trajetória e a identidade de Americana e ações para que a população possa interagir e celebrar o tema, como a gravação de vídeos declarando a paixão pela cidade e mensagens sobre a expectativa de futuro, que foram inseridas numa cápsula do tempo e serão abertas daqui a 50 anos.

Leon Botão, secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, explicou o objetivo da campanha comemorativa. “O objetivo é resgatar a história da cidade, valorizando o passado, trazer um panorama do presente mostrando os avanços significativos já alcançados e prospectar as ações para garantir um futuro próspero para a cidade. A campanha terá muitas ativações durante o ano e a própria população vai fazer parte com depoimentos, participação no story do instagram da prefeitura, entre outras ações, visando retratar o sentimento de pertencimento e a paixão por Americana. Agradecemos a presença de todos. Esta Administração está fazendo história e precisamos fazer este registro. É uma campanha diferente, com pessoas da população que têm paixão por Americana”, disse Leon.

Algumas das ações programadas ao longo do ano para comemorar os 150 anos de Americana, celebrados em 27 de agosto, também foram divulgadas na cerimônia. Entre elas estão a nova Galeria de Prefeitos, cápsula do tempo, o Roteiro Gastronômico, ações de Meio Ambiente e de Educação, entre outras.

A população poderá participar da campanha 150 Anos declarando sua paixão por Americana por meio da gravação de um vídeo e publicando como story e marcando no instagram @prefeituradeamericana.

A cerimônia contou com as participações dos secretários municipais, Eduardo Flores (Administração), Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Vinicius Ghizini (Educação), Jesuel de Freitas (Governo), Diego Guidolin (Planejamento), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda), Marcia Gonzaga Faria (Cultura e Turismo), Márcio Leal (Esportes), do presidente da Fusame (Fundação da Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi

dos vereadores Fernando da Farmácia, Gutão do Labche, Jacira Chávare, Jean Mizzoni, Leco Soares, Leonora Périco, Levi Rossi, Lucas Leoncine, Marcos Caetano, Renan de Angelo, Roberta Lima, Talitha De Nadai e Thiago Brochi, entre outros convidados.

