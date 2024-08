Prefeitura de Nova Odessa promove Desfile Cívico de 7 de Setembro em novo local: o Parque das Crianças

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta semana que vai realizar novamente o Desfile Cívico de 7 de Setembro, em celebração aos 202 anos da Independência do Brasil. E com uma grande novidade: o local escolhido para a demonstração de amor à Pátria neste ano é o trecho da Avenida Brasil situado em frente ao recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças, altura do Parque Fabrício. A concentração está marcada para as 8h, no próprio Parque.

Outra novidade deste ano será a presença da unidade de Nova Odessa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, viabilizada pela atual gestão municipal e inaugurada ano passado na Avenida São Gonçalo, altura do Jardim Santa Rita 2. O tema escolhido pelo Município neste ano é “Brasil de Todos e para Todos”.

Participaram da organização do tradicional evento as secretarias municipais de Educação, Esportes e Lazer, Segurança Pública e Saúde, o Departamento de Cultura e Turismo e as Diretorias de Comunicação e de Mobilidade, com apoio de diversos outros órgãos municipais e também de organizações e entidades externas. Também está prevista a presença dos idosos do Programa Municipal da Melhor Idade, sob gestão do Fundo Social de Solidariedade.

Além do Corpo de Bombeiros da PM-SP, estão confirmadas para este ano as presenças das creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Educação, da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), bombeiros civis voluntários, Coden Ambiental S/A, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), SOS/Seano (Serviço de Orientação e Solidariedade/Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa), Escolinhas Municipais de Esportes, veículos antigos e, fechando o desfile, do Clube de Cavaleiros de Nova Odessa.

Segundo a Força Aérea Brasileira, a independência do Brasil aconteceu em 07 de setembro de 1822, quando o príncipe gerente Don Pedro de Alcântara e Bragança (futuro imperador Don Pedro 1º) proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. As cidades brasileiras celebram a data com desfiles cívicos.

Retomado pela Prefeitura em 2023, o Desfile Cívico do ano passado também foi realizado na Avenida Brasil, mas na altura do Jardim Marajoara, e foi um sucesso de participação e de público, com mais de 2.000 pessoas tomando parte na celebração. Com o tema “Unidos na diversidade, construímos o amanhã: Brasil, terra de cores e valores”, a solenidade contou com vários “pelotões” enaltecendo o amor à Nação.

