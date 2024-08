Os Top5 (5 maiores puxadores de votos) do PSD em Santa Bárbara d’Oeste tendem a ser os listados aqui pelo NM. Isso não significa que outros nomes da chapa possam surgir com força e ter arrancada durante a campanha.

Possivelmente o cabeça de chapa é o Paulo Monaro, o único candidato do time que disputa reeleição. Tem uma frente de apoio muito grande na Casa de Maria e o fato de ser presidente da Câmara nesta legislatura, seu nome tem alcançado mais pessoas.

O Dartanhan de Campos também está gerando expectativas. É uma pessoa muito conhecida, conhece política e tem tido o apoio de algumas comunidades para vir pra disputa. Deve incomodas outros nomes da região do Sartori, Olaria e região central. Na Zona Leste tem conquistado bastante apoiadores também.

A mulher do Top5

Jovem de 18 anos, estudante de Relações Internacionais, cresceu acompanhando os bastidores políticos de Santa Bárbara d’Oeste. Muito ativa em projetos sociais promovidos pela comunidade cristã que participa. Defende a força jovem na política, de forma participativa e quer despertar na ala jovem o interesse por políticas públicas.

Na sequência tem o Flavio di Camargo, nome dos bastidores da política, sempre envolvido com eventos culturais e passagens pelo sindicado. Seu nome tem ganhado muito espaço desde que assumiu um horário na Rádio Brasil, e dentro desse nicho ele tem se destacado.

Fechando o Top5 vem Bruno Felipe, embora seja novo e estreante na política, é um nome que pode ser revelação. Uma parte significativa da ala jovem do Ministério Sara Nossa Terra vestiu da camisa dele, literalmente. É um candidato que, além da igreja, tem um ótimo trânsito nas regiões do Bosque das Árvores, Vista Alegre, Eldorado e parte do Santa Rita devido ao seu trabalho em projetos sociais. Temos presenciado de perto ao andar por essas regiões. Nunca testou as urnas, mas é um nome que pode surpreender.

