Em setembro, duas experiências exclusivas aguardam aqueles que desejam cuidar da saúde e renovar as energias. O Txai Resort Itacaré, na Costa do Cacau, oferece uma imersão completa em bem-estar, enquanto a Lapinha Spa, situada no tranquilo interior do Paraná, foca em cuidados especializados com a saúde pélvica, com a presença de especialistas no assunto. Essas duas viagens proporcionam um refúgio perfeito para revitalizar o corpo e a mente em ambientes paradisíacos e acolhedores.

Confira:

Itacaré (BA)

Entre os dias 10 e 15 de setembro, o Txai Resort Itacaré, membro do seleto grupo de hotéis Relais & Châteaux, e a Lapinha Spa promovem uma experiência exclusiva de bem-estar.

Conhecido por sua hospitalidade e serviço personalizado, o Txai Resort Itacaré oferece uma experiência verdadeiramente singular, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado para que os hóspedes possam desfrutar da estada em seu próprio ritmo, cercado por um ambiente de natureza exuberante à beira mar.

Líder em prevenção de saúde e cuidados integrativos, a Lapinha Spa traz a sua expertise para essa experiência, por meio de uma abordagem holística, promovendo tranquilidade e bem-estar.

A “Imersão para o Bem-Estar” combina os pilares da Lapinha com o ambiente paradisíaco do Txai. Durante essa semana, os hóspedes podem desfrutar de refeições balanceadas, suporte clínico especializado e diversas atividades que promovem equilíbrio e relaxamento.

Antes mesmo da chegada ao resort, o compromisso com o bem-estar dos participantes já começa com um atendimento personalizado de uma equipe dedicada, que está à disposição para oferecer orientações detalhadas, bem como coletar informações sobre a saúde de cada um e fornecer recomendações específicas para atividades e tratamentos, garantindo uma preparação adequada para a experiência que está por vir.

Durante a imersão, os participantes desfrutarão de uma semana repleta de experiências enriquecedoras, desde uma gastronomia saudável ovolactovegetariana (um dos pilares da Lapinha), até uma programação cuidadosamente elaborada, como caminhadas na natureza, workshops sobre mudanças no estilo de vida, sessões diárias de Yoga e relaxamento, além de acompanhamento clínico personalizado.

Após a imersão, os hóspedes recebem um material com mais dicas de como melhorar o estilo de vida no dia a dia.

O programa especial Txai Lapinha contempla 5 diárias, a partir de R$19.700, em acomodação em Apartamento Superior, com pensão completa e Tranfer IN/OUT do aeroporto de Ilhéus. Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts.com ou telefone (11)3040-5010.

Lapa (PR)

Entre os dias 15 e 21 de setembro, a Lapinha Spa, primeiro spa médico do Brasil, promove a Semana Especial da Saúde Pélvica, com a presença de Maura Seleme, uma das principais especialistas em saúde da pelve do país, além de Simone Pacheco, chefe de fisioterapia e estética do spa.

Estudos recentes indicam que uma em cada três mulheres (30%) e um a cada cinco homens (20%) podem apresentar problemas na pelve ao longo de suas vidas. Essas adversidades são geralmente pouco discutidas e ainda consideradas um tabu. Questões como incontinência urinária, dores durante a relação sexual, dificuldade e dores ao evacuar, prolapso de órgãos internos, dores e desequilíbrios lombares e pélvicos são difíceis de abordar devido à falta de um tratamento adequado.

Durante a Semana de Saúde Pélvica, os hóspedes da Lapinha aprenderão exercícios do assoalho pélvico, associados a técnicas de respiração e a introdução de uma dieta equilibrada. Além disso, poderão desfrutar da programação da Lapinha com massagens, caminhadas ao ar livre, sessões de yoga, sound healing, concertos musicais e palestras ministradas pela equipe médica, nutricional e esportiva.