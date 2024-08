Já está disponível nas bancas e livrarias o novo álbum de figurinhas de A Casa Mágica de Gabby. Lançado em sintonia com a estreia da próxima temporada da série, o álbum proporciona aos fãs uma forma inédita e interativa de mergulhar no encantador universo de Gabby. A Casa Mágica de Gabby é uma série de animação infantil da Netflix que gira em torno de Gabby, uma garotinha criativa e curiosa que adora brincar com seus amigos animais em seu colorido mundo de bonecas. Cada episódio apresenta a personagem enfrentando desafios e resolvendo problemas, sempre com muita imaginação e diversão. Agora, os colecionadores poderão explorar cada cantinho desta casa mágica. Com o álbum de figurinhas, é possível conhecer mais sobre os adoráveis gatinhos habitantes, como Sereiata, Cakey, Gatuno, e muitos outros personagens que fazem parte deste mundo fantástico. Cada figurinha revela detalhes importantes sobre os personagens e suas histórias, permitindo que os fãs se aprofundem ainda mais nesse universo. Além das figurinhas colecionáveis, o álbum está recheado de atividades interativas que prometem manter a magia e a criatividade sempre vivas. Com ideias para artesanatos inspiradas na série, os fãs podem recriar o mundo de Gabby em casa. As atividades foram cuidadosamente elaboradas para estimular a imaginação e proporcionar momentos divertidos em família. Com 192 cromos para colecionar em um álbum de 40 páginas recheado de ilustrações divertidas e um pôster especial, a Panini transporta os fãs para o mundo de aventuras, proporcionando uma experiência emocionante que vai encantar crianças e adultos. Confira mais informações: