O famoso 7 a 1 completa 10 anos

🇧🇷🇩🇪 10 anos de um jogo que entrou para a história da #CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/hHMuOd2yMW — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) July 8, 2024





Ex-dona de casa faz sucesso como criadora de conteúdo adulto

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer um babando, Joana Medeiros, ex-dona de casa, se reinventou e se virou caso de sucesso no segmento de conteúdo adulto no Brasil.

Dona de um corpo de tirar o fôlego, bumbum grande, cabelos sedosos, lábios carnudos e olhar sexy, a loira é uma deusa sensual e torna-se impossível não ficar completamente encantado com essa beldade que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpão através de ensaios de tirar o fôlego.

Por isso, ela aderiu a profissão de criadora de conteúdo adulto e tem feito sucesso nas plataformas de conteúdo +18. Joana, que foi casada durante 18 anos, mãe e dona de casa, confirmou que após a separação foi conhecer mais profundamente o segmento do conteúdo adulto e sua vida deu uma reviravolta. Ela garante que sempre foi exibicionista e sempre curtiu seu lado sensual, por isso ela conta que irá unir o útil ao agradável, ou seja, ganhar dinheiro com conteúdos sensuais e sexys.

“Sempre fui muito exibida, mas após a separação, foram 18 anos casada, conheci o conteúdo adulto e minha vida de uma reviravolta! Tanto pela independência financeira quanto pela autoestima. Porque se alguém que nunca vai pôr a mão em mim, gasta comigo, eu nunca mais fiquei triste!”, afirmou.

Ainda sobre a mudança de vida, Joana completou. “Eu aprendi com o conteúdo adulto, que não existe um só tipo de beleza. Que cada corpo, cada curva tem sua magia. Fora que estou sempre com meus filhos, não pego condução e não tenho nenhum patrão. Eu amo minha profissão!”, conta.