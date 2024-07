Primevídeo se aproxima da Netflix na ponta do streaming

Amazon Primevideo segue se consolidando com 2o streaming mais popular do Brasil

Com o fim do segundo trimestre de 2024, a Just Watch acaba de lara lançar o seu relatório de dados mais recente. Como sempre, foram baseados em 3.5 milhões de usuários JustWatch no Brasil selecionando seus serviços de streaming, clicando em ofertas de streaming e marcando títulos como vistos

Quotas de mercado SVOD no T2 de 2024

Durante o segundo trimestre, a Netflix manteve as quotas quase equivalentes ao Disney+ e Max juntos (27%). A provedora nacional, Globoplay, ta conseguindo alcançar com a Max com apenas um intervalo de 2% entre os dois.

Desenvolvimento das quotas de mercado em 2024

As plataformas de streaming do Prime Video, Globoplay e Apple TV+ demonstraram um crescimento positivo, cada um ganhando +1% nas quotas até junho. Enquanto isso, a Netflix teve uma perda de −1%.

