As Câmaras da Região devem seguir com baixa representação da ‘bancada negra’. Nas cidades de Americana e Santa Bárbara nenhum vereador adotou pautas da minoria nos últimos 4 anos.

Em Nova Odessa, o vereador Oséias ‘Aurinho’ é o único negro com assento. Ele é sobrinho do finado ex-vereador Áureo, que foi mais longevo parlamentar da história da cidade.

Sumaré sempre teve maior número de vereadores negros, mas com legislaturas que também não se pautaram pela inclusão.

ELEIÇÕES, TSE E CÂMARAS

A Comissão de Promoção de Igualdade Racial no âmbito da Justiça Eleitoral atuará em prol da equidade racial e de gênero nas Eleições Municipais de 2024. O plano de trabalho do Colegiado – que completa dois anos e a partir deste ano tem como coordenadora institucional Edilene Lôbo, primeira ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – foi definido em reunião do grupo nesta quinta-feira (21), na sede da Corte, em Brasília.

A ministra ressalta que a data do encontro, o primeiro comandado por ela, coincidiu de forma intencional com o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Segundo ela, as resoluções aprovadas pelo TSE para o pleito municipal deste ano incorporaram contribuições da Comissão e serão foco do trabalho do grupo.

