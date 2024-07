Humorista antibolsonaro Tiago Santineli em Americana dia 13

Americana recebe o humorista Tiago Santineli, no sábado, dia 13, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Belencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696).

O comediante apresenta o show de stand-up “”Pai da Mentira 2.0″. A classificação etária é 16 anos e os ingressos, que custam de R$ 50,00 a R$ 100,00, podem ser adquiridos no site https://entravip.com.br. Comediante e roteirista, Santinelli atua na área humor desde 2017.

Seu show conta com o estilo de piadas de storytelling, passando pelas várias experiências de sua vida, desde a malsucedida tentativa de ser um advogado e pastor à suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus.

Fora dos palcos, roteirizou, dirigiu e apresentou um programa de comédia semanal na TV Movimento, o “Se Pá Brasília”, líder em audiência na grade da emissora durante o seu período de exibição.

Como roteirista, escreveu peças publicitárias e, em 2018, criou todo material do programa “Educação Livre”, do Ministério da Educação. Já escreveu para programas da TNT e, atualmente, é um dos roteiristas do “Jornal de Casa”, do comediante Victor Camejo.