Datado de 5 a 10 mil anos antes de Cristo, o pão é um dos alimentos mais democráticos da história, presente desde as mesas mais simples às mais luxuosas. No Brasil, cerca de 76% da população consome pão pela manhã, segundo o estudo Indústria da Panificação, da Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria (ABIP), e 98% consome produtos panificados diariamente. De acordo com o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC), são 31 quilos por ano por pessoa.

Ainda segundo o ITPC, os principais tipos em termos de consumo são o pão francês (34,39%), seguido pelos pães artesanais (18,14%), pães com queijo (7,05%), pães crocantes (3,35%) e croissants ou folhados (0,99%). Em todo o mundo, o Dia Mundial do Pão é celebrado em 16 de outubro, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), para lembrar a importância da alimentação.

Na Boulangerie Carioca, rede de padarias no estilo francês com produtos diferenciados para almoços, cafés e refeições a qualquer hora do dia, o pão é a prata da casa. São mais de 20 opções de lanches como croissants, croques, sanduíches quentes e frios, torradas, tartines e outros, para consumo no local. Além de especiais para levar, como ciabattas, baguetes e pães de fermentação natural multigrãos, de abóbora ou de cerveja preta com linguiça. Confira os destaques da marca:

Sandwichs chauds et froids Com opções na baguete ou ciabatta recheadas, os sanduíches quentes ou frios são o charme do cardápio. Entre as opções quentes, destaque ao Lyon, com salame, mussarela, tomate seco, rúcula, azeite e pimenta do reino. Croque Feito com fatias mais grossas de pão, o croque é um lanche que muda seu nome a partir dos recheios. O mais clássico, croque monsieur, leva presunto, queijo gruyère, mussarela e molho bechamel. Croissant Clássico da culinária francesa, o croisssant é uma massa em formato de lua que leva manteiga e ovos e é modelada antes de ir ao forno. Pode ser recheado ou simples, para comer acompanhado de manteiga, queijos, geleia, mel ou o que mais a imaginação pedir. Pão italiano Com adição de iogurte à massa tradicional, este grande pão redondo é ideal para acompanhamentos quentes, devido à casca mais firme e interior macio e saboroso. Em noites frias, pode ter o tampo retirado para preenchimento com sopa ou fondue. Pão multigrãos de fermentação natural Com tempo médio de produção entre 3 e 6 horas, o pão multigrãos de fermentação natural apresenta menor índice glicêmico, sendo mais saudável e saciando melhor. Entre os grãos, destacam-se quinoa, linhaça, gergelim, chia e semente de girassol. Pão de abóbora fermentação natural De fermentação natural e tempo de produção entre 3 e 6 horas, o pão de abóbora é finalizado com sementes do vegetal e outros grãos, que tornam o resultado ainda mais especial.

Onde encontrar a Boulangerie Carioca

Rio de Janeiro – Av. Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca | São Paulo – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris | Guarulhos – Av. Bartolomeu de Carlos, 230, Jd. Flor da Montanha | Fortaleza – R. Des. Lauro Nogueira, 1500, bairro Papicu

Sobre a Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores. O investimento inicial é de R$ 490 mil, com retorno previsto entre 18 e 36 meses. Saiba mais aqui.