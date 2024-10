Henrique e Willian faz 1a grande disputa da história de Sumaré

Eles resistiram, foram traídos e estão na ‘final’. Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT) avançaram para o segundo turno em Sumaré.

Vai ser a 1a vez que a cidade terá a disputa em segunda rodada.

Leia + sobre política regional

Henrique saiu na frente

Porque teve maior votação no dia 6 de outubro, mas a vantagem não foi tão grande e Willian recebeu a única declaração de apoio já dada por algum dos outros candidatos a prefeito. Ana Cleia (Rede) declarou apoio ao petista, que tenta se mostrar como nome mais centrado para o eleitor.

Ele tem um vice bem conhecido na cidade- o ex-vereador Décio Marmirolli (União) e tenta ser o único nome da esquerda a vencer na RMC (Campinas).

O PAPEL DOS DALBEN neste segundo turno ainda não ficou definido. Eles lançaram um candidato que amargou a 3a posição e ainda viram o grande líder ser vergonhosamente derrotado em Paulínia.

A máquina se dividiu antes do 1o turno e a tendência hoje é que o grupo vá com Willlian- uma vez que o rompimento com o time Henrique foi mais traumático.

A eleição acontece em 13 dias e o eleitor vai definir os rumos de Sumaré, que pela 1a vez vai ter um prefeito eleito em 2o turno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP