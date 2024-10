Brochi quer programa “Bombeiro na Escola” nas escolas de Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), protocolou na secretaria da Casa uma indicação sugerindo a implantação do Programa Bombeiro na Escola como atividade complementar no currículo escolar dos alunos da rede municipal de ensino.

No mês de abril, Brochi acompanhou a formatura de 180 alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) “Profª Maria Nilde Mascellani”, do bairro Jaguari, realizado como projeto-piloto na cidade.

Leia + sobre política regional

A sugestão é que o Poder Executivo firme convênio com o governo estadual para implantar a iniciativa aos alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. São fornecidas aulas teóricas e práticas de prevenção de acidentes, como agir em situações emergenciais e noções de primeiros socorros.

“O objetivo é de capacitar crianças e jovens a identificarem situações e atitudes de risco a fim de evitá-los, tornando-os agentes transformadores em qualquer ambiente que estiverem inseridos, sem serem expostos a riscos, como por exemplo aprendendo a forma correta de acionar o Corpo de Bombeiros (193)”, explica Brochi.

Durante o projeto, são analisados acidentes com crianças, domésticos e primeiros socorros, além do combate a trotes, atendimentos realizados pelos bombeiros, segurança no lar, riscos potenciais, remédios, produtos de limpeza, equipamentos, fios elétricos, afogamento, acidente de trânsito, animais peçonhentos, incêndio, análise de vítimas, reanimação cardiopulmonar (RCP), engasgamento, queimaduras e fraturas.

“É uma excelente iniciativa. Além de aproximar a comunidade escolar com o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança, o ‘Bombeiro na Escola’ transmite valores importantes na vida desses jovens”, destacou o parlamentar. O programa prevê ainda a utilização de equipamentos da corporação para o manuseio dos estudantes. A indicação consta na pauta da sessão da Câmara desta terça-feira, dia 15.