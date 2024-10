Festa das Nações leva 20 mil em Nova Odessa

Mais de 20.000 pessoas passaram pela Praça dos Três Poderes no último final de semana, dias 11, 12 e 13 de outubro de 2024, para a 36ª edição da Festa das Nações Beneficente de Nova Odessa, uma realização da Prefeitura e da AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), com patrocínio do Savegnago Supermercados.

Chuva não parou Festa das Nações

Nem mesmo a chuva que encharcou o palco na sexta-feira atrapalhou o sucesso do evento, pois os shows que aconteceriam na primeira noite foram remarcados para domingo – incluindo a dupla D’Lucca & Gabriel e o cantor Sâmi Rico, filho do lendário sertanejo José Rico.

A programação teve ainda shows de Sami Rico, Léo Maia, Tributo a Elvis Presley com Dalízio Moura, Banda Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil, Nayara Mendes, Grupo Solução, Turma do Passinho, Banda Ecologia – Raul Seixas Cover, D’Lucca & Gabriel e Ale Pachelli.

“Quero agradecer a toda a população, estamos aqui para trabalhar por uma Nova Odessa cada vez melhor para todos. Parabéns aos presidentes e voluntários de todas as entidades, que fazem um trabalho maravilhoso no nosso município. A todas as equipes de trabalho, tanto da Prefeitura quanto dos órgãos estaduais – desde o pessoal da limpeza até os artistas”, discursou no palco, no domingo à noite, o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

“Quero agradecer a todo o público presente nos três dias de Festa pela grande grande arrecadação das nossas entidades com a venda dos pratos típicos. Parabéns ao presidente Carlos pelo trabalho junto às ONGs, vocês fazem a diferença para nossa população”, discursou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

Presidente da AEANO, Carlos Pinotti agradeceu a todos os envolvidos na viabilização e realização da 36ª edição da Festa.

“Queria agradecer a todos, foi sem dúvida mais uma grande festa. Apesar da chuva na sexta-feira, tivemos um bom movimento, um excelente movimento no sábado e também hoje (domingo), desde a hora do almoço. Queria agradecer a população por ajudar nossas entidades. Tudo isso que vocês (público) fazem pelas entidades, volta para vocês, porque todo o dinheiro arrecadado aqui ajuda as ONGs a ajudarem a população carente”, afirmou o presidente da Festa das Nações.

“E temos que agradecer, é claro, a Prefeitura, na pessoa do prefeito Leitinho, do vice Mineirinho, do Lucas Camargo da Cultura e a todos os envolvidos. Ano que vem tem mais”, completou Pinotti.

“Para nós da gestão municipal, é uma satisfação manter essa tradição da cidade e ajudar as nossas entidades assistenciais. Mais uma Festa entregue com sucesso, muito obrigado a todos pela confiança, especialmente ao pessoal das entidades e aos nossos artistas convidados”, finalizou Lucas Camargo, assessor de Cultura e Turismo da Prefeitura.

