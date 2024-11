Dicas de 4 drinks fáceis para comemorar o Natal e o Réveillon

O fim de ano se aproxima e, junto com ele, as celebrações de Natal e Réveillon. E os drinks? Para deixar esses momentos ainda mais memoráveis, o Grupo Campari, dono de um portfólio composto por mais de 50 marcas, preparou uma seleção de drinks para comemorar com amigos e familiares em torno de brindes únicos. Confira 4 sugestões fáceis e irresistíveis para festejar em grande estilo.

Negroni: Escolha certeira para quem prefere um sabor marcante. O Negroni é um ícone da coquetelaria mundial e perfeito para brindar o Natal. Siga as medidas corretas utilizando as bebidas do Grupo: Campari, Gin Bulldog e 1757 Vermouth di Torino e surpreenda em um jantar mais intimista.

Como fazer o drink:

• 30ml Campari

• 30ml Gin Bulldog

• 30ml 1757 Vermouth di Torino

• 1 fatia de laranja

• Gelo

Aperol Spritz: Um clássico para quem busca leveza e frescor, o Aperol Spritz traz um toque cítrico e refrescante, perfeito para brindar a chegada do novo ano. A receita leva Aperol, um bitter sweet de baixo teor alcoólico, o espumante Cinzano Prosecco, água com gás, gelo e uma fatia de laranja para dar aquele toque especial e sofisticado.

Como fazer:

• 60ml Cinzano Prosecco

• 60ml Aperol

• 20ml água com gás

• Bastante gelo

• 1 fatia de laranja

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Campari Tonic: Um drink simples e elegante, assim é o Campari Tonic. A receita leva Campari, água tônica e limão, essa bebida refrescante e vibrante é ideal para quem quer algo leve e com um sabor único. Fácil de preparar é perfeito para acompanhar a contagem regressiva para o Ano Novo.

Como fazer:

• 50ml Campari

• 150ml água tônica

• 1 fatia de limão

• Gelo

Garibaldi: Combinando Campari e suco de laranja fresco, esse drink simples e cheio de personalidade é uma opção leve tanto para o Natal quanto para o Réveillon. A dica é servir em um copo alto com gelo e finalizar com uma fatia de laranja.

Como fazer:

• 50ml Campari

• 150ml suco de laranja

• 1 rodela de laranja

• Gelo à vontade

Sobre o Grupo Campari – O Grupo Campari, fundado em 1860, é hoje o sexto maior player mundial na indústria de destilados premium. Com um portfólio composto por mais de 50 marcas premium e super premium como Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey e Appleton Estate, o Grupo opera em mais de 190 países ao redor do planeta, com posições de liderança na Europa e nas Américas. Com sede em Milão, Itália, o Grupo Campari emprega aproximadamente 4.900 pessoas. A estratégia de crescimento do Grupo Campari visa combinar crescimento orgânico através da construção de marcas fortes e crescimento externo via aquisições seletivas de marcas e negócios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP