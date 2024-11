Restaurante de Sumaré vai fazer Black Friday

A Black Friday é uma das ações mais esperadas pelos consumidores que gostam de comprar mais, gastando menos- até em restaurante. A temporada de promoções movimenta diferentes segmentos do varejo, inclusive bares e restaurantes. Para os fãs de gastronomia, a data é uma ótima oportunidade para apreciar bons pratos com descontos especiais.

De olho nos consumidores que pretendem aproveitar os preços reduzidos da Black Friday para saborear o melhor da culinária, o Le Park Restaurant, localizado no Jardim Dall´Orto, em Sumaré, vai disponibilizar uma semana inteira de descontos. Entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, o restaurante vai oferecer 10% de desconto nos pedidos feitos pelo aplicativo iFood e 15% de desconto no consumo realizado no restaurante. Os descontos só não valem para as bebidas.

“Os clientes poderão aproveitar as promoções no conforto de casa, através dos pedidos feitos pelo iFood, ou aqui no restaurante, onde podem vivenciar uma experiência gastronômica diferenciada, em um ambiente moderno e aconchegante”, comenta Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

O Le Park Restaurant faz parte do complexo do Sumaré Park Hotel, localizado próximo da Rodovia Anhanguera, e oferece um cardápio variado. Destaque para os pratos de massa, carne e peixe, além das deliciosas sobremesas. As crianças também podem desfrutar de um menu infantil com um cardápio preparado especialmente para agradar ao paladar dos pequenos.

O restaurante também conta com uma charmosa enoteca, um espaço dedicado aos clientes que apreciam um bom vinho. As mais de 50 opções de rótulos dos principais países oferecem uma experiência sensorial única aos entusiastas do vinho.

Além de ser uma ótima escolha para as refeições do dia a dia, o Le Park Restaurant também é ideal para celebrar com familiares e amigos datas comemorativas ou momentos especiais.

Le Park Restaurante

Endereço: Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303 – Jardim Dall’Orto, Sumaré (SP)

Telefones: (19) 3864-5170 / (19) 99991-1987

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP