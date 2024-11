O vereador Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre o andamento do Programa Vida Longa, incluindo dados sobre a entrega das moradias previstas.

No documento, o parlamentar destaca que o programa tem como objetivo oferecer moradia assistida e gratuita para idosos com 60 anos ou mais, em situação de vulnerabilidade e risco social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, visando promover dignidade, autonomia e integração social aos beneficiários. “O Vida Longa é uma iniciativa de grande impacto social e é imprescindível garantir que sua execução esteja avançando conforme o planejado e atendendo às pessoas que mais precisam”, afirma Dr, Rovina.

Segundo o vereador, é essencial garantir que a execução do programa esteja sendo conduzida de forma transparente e eficiente, atendendo aos objetivos propostos. “O papel do legislativo é fiscalizar e assegurar que programas como o Vida Longa sejam implementados com responsabilidade e alcancem aqueles que mais precisam. Nosso objetivo é acompanhar e garantir que o processo seja conduzido de forma justa e eficiente”, finalizou.

Dr. Rovina questiona no requerimento se alguma unidade habitacional do programa já foi entregue e, em caso positivo, solicita informações sobre quantas moradias foram disponibilizadas aos beneficiários até o momento. Caso a entrega não tenha ocorrido, o parlamentar pede esclarecimentos sobre o cronograma previsto de entrega e de início dos serviços socioassistenciais. Pede também, dados sobre o número de pessoas cadastradas e aprovadas no programa, bem como informações sobre os critérios utilizados para a seleção dos beneficiários.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (26). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

