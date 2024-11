Léo Aragão, goleiro americanense, criado na escola de goleiros Camisa 1, de Americana, estará no grupo do Cruzeiro que jogará a final da Copa Sul-americana neste sábado(23) contra o Racing-ARG, no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Léo tem na sua trajetória clubes como Unidos do Cordenonsi/Rio Branco, Redbull Bragantino, Caldense, Ituano, até chegar ao Cruzeiro no início deste ano. Ele tem contrato até 2026.