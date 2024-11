NVIDIA anuncia ofertas para Black Friday e Cyber Monday

A NVIDIA já está em clima de festas de fim de ano e promoções, e informa que sua página especial contará com uma variedade de produtos GeForce RTX com ofertas selecionadas, incluindo placas de vídeo, PCs e notebooks com GeForce RTX Série 40 e GeForce RTX Série 30. As ofertas podem ser encontradas na página especial da campanha de fim de ano a partir de hoje.

Essa é a oportunidade perfeita para dar aquele upgrade no seu setup e garantir a melhor experiência possível em suas jogatinas no PC, graças às tecnologias NVIDIA como o DLSS 3 com Frame Generation e Super Resolution, NVIDIA Reflex e Full Ray Tracing. Além disso, as GPUs GeForce são ideais também para tarefas do dia a dia, proporcionando um aumento de produtividade com diversas ferramentas e aplicativos baseados em IA.



Na página de Fim de ano da NVIDIA você encontrará:

Notebooks GeForce As GPUs para notebook GeForce RTX Série 40 estão presentes nos computadores portáteis mais rápidos do mundo para jogadores e criadores. Com tecnologias Max-Q baseada em IA , essas máquinas oferecem desempenho impressionante, além de serem silenciosas, elegantes e manterem uma ótima duração da bateria.

Tecnologias RTX Desfrute dos jogos mais recentes e de diversos aplicativos criativos com o desempenho otimizado graças ao NVIDIA DLSS 3 e Ray Tracing.

GPUs GeForce RTX Série 40 para PC Projetadas para atender todas as demandas criativas e de performance em jogos, as placas de vídeo GeForce RTX Série 40 são a escolha perfeita para qualquer gamer. Somente com as GPUs GeForce é possível experimentar jogos com alta taxa de quadros por segundo (FPS) e baixa latência do sistema.



