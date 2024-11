64% dos brasileiros preferem interação via apps como WhatsApp e Instagram

Uma sexta-feira que vai muito além de descontos e promoções. A Black Friday já deixou de ser apenas uma data no calendário para se transformar em um verdadeiro evento de proporções gigantescas no e-commerce. A origem da data, em 1960 nos Estados Unidos, começou como uma oportunidade para os varejistas se livrarem de seus estoques no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças. Hoje, ela representa uma revolução nas vendas digitais, movimentando bilhões de dólares globalmente.

A Black Friday deste ano, marcada para 29 de novembro, deve chegar a R$ 7,93 bilhões no comércio eletrônico, um crescimento de 10,18% em relação a 2023, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O ticket médio esperado é de R$ 738, com 10,7 milhões de pedidos. Durante a semana do evento, o faturamento total da semana pode chegar a R$ 11,63 bilhões, quase três vezes superior a uma semana tradicional de vendas.

Nesse contexto, a tecnologia se consolida como um fator decisivo para o sucesso das empresas, permitindo maior eficiência e competitividade. E o mais impressionante não é apenas o número de vendas, mas o impacto digital: sites que nunca viram tanto tráfego em um único dia, com aumentos que podem chegar a 500% no número de acessos em comparação a períodos normais, segundo especialistas do setor.

Alberto Filho, CEO da Poli Digital, destaca o grande impacto da Black Friday na infraestrutura tecnológica das empresas: “Esse aumento coloca uma enorme pressão nas operações, exigindo um planejamento cuidadoso para garantir uma experiência de compra sem falhas, evitando quedas e lentidão nos sites, falhas nos sistemas de pagamento, bloqueios de estoque e até sobrecarga no suporte ao cliente”.

Diante disso, o tráfego intensificado não se apresenta apenas como uma oportunidade de vendas, mas também como um desafio técnico. Para lidar com o alto volume de transações, a tecnologia se torna indispensável nesse processo, garantindo que as operações ocorram sem interrupções e atendendo às expectativas dos consumidores que buscam agilidade e eficiência.

Um dado recente da Sercom chama a atenção: 64% dos clientes brasileiros preferem o atendimento digital via aplicativos de mensagens como WhatsApp e Instagram. Isso revela uma mudança importante nas preferências do consumidor, refletindo a busca por respostas rápidas e diretas.

A Poli Digital, por exemplo, possui soluções que ajudam as empresas a otimizar o atendimento digital e as vendas. “Nossa plataforma foi criada para aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente à demanda,” afirma Alberto Filho, CEO da Poli Digital.

Segundo Alberto Filho, a preparação para a Black Friday começa com a escolha de um parceiro oficial do Meta, essencial para gerenciar o alto volume de interações nos principais aplicativos de mensagens, como Instagram e WhatsApp. Ele destaca: “Ser um parceiro oficial do WhatsApp, como a Poli, oferece a confiança e a segurança que os negócios precisam. É fundamental garantir que os sites funcionem de forma rápida e eficiente durante períodos de grande movimento, quando o fluxo é intenso e a agilidade no atendimento se torna decisiva. Isso exige uma tecnologia robusta, capaz de atender tanto as empresas quanto seus clientes.” Ele ainda alerta que aqueles que não se preparam adequadamente correm o risco de perder clientes para concorrentes mais ágeis.

Além disso, a empresa oferece uma estratégia completa por meio de integrações e parcerias com outro elemento importante no atendimento de clientes on-line: sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes. Estamos falando do Poli Flow, um conjunto de ferramentas que redefine a gestão de relacionamento com o cliente.

“O Poli Flow é a solução ideal para quem deseja não apenas gerenciar leads e vendas, mas também organizar e potencializar as interações com os clientes. A sua utilização torna viável agendar mensagens automáticas no WhatsApp com datas e horários específicos, criar lembretes, registrar tarefas, manter o histórico de informações, anotações e documentos, centralizar contatos, personalizar campos e visualizar o Kanban de atividades desenvolvidas”, destaca Alberto.

Dessa forma, este sistema gerencia relacionamentos e interações com clientes, transformando dados em insights valiosos para tomada de decisões.

“Um sistema de relacionamento com o cliente integrado a canais como WhatsApp, Instagram e Facebook permite obter mais informações sobre a jornada do cliente — como ele entrou em contato com a marca, quais produtos mais o interessa, sua frequência de compra, entre outros”, sublinha.

“Esses dados fornecem informações estratégicas valiosas para impulsionar ainda mais as vendas. Se a empresa já utiliza essa tecnologia, pode analisar as informações de seus principais compradores e definir, por exemplo, quais campanhas promover durante a Black Friday. Para empresas que estão começando a utilizar agora, além das vendas imediatas, esse período é uma excelente oportunidade para coletar dados dos clientes e, posteriormente, fidelizá-los com promoções mais assertivas” explica Alberto.

Outras ferramentas podem ser decisivas na interação com o cliente, como o Poli Pay, que funciona como um catálogo digital, apresentando produtos de maneira acessível e organizada, facilitando a visualização e escolha dos itens pelos consumidores. “É como se fosse um catálogo digital, atraente e acessível, tudo no WhatsApp, Instagram e Facebook,” complementa Alberto.

No momento final do processo, quando o cliente já decidiu pelo produto e está concluindo a compra, também é possível utilizar o Poli Pay para realizar transações financeiras de forma rápida e segura diretamente nas conversas via WhatsApp, Instagram e Facebook, evitando assim a perda de vendas por abandono de carrinho. “Trata-se de um sistema de pagamentos integrado que simplifica o processo de compra, eliminando etapas que costumam causar frustrações e atrasos.”

Para o CEO da Poli Digital, o uso de soluções digitais para gerenciar o atendimento e as vendas durante a Black Friday é fundamental para que empresas e consumidores aproveitem ao máximo as oportunidades que essa data proporciona. “É decisivo que os negócios ofereçam ferramentas que maximizem a receita, satisfaçam e retenham clientes, além de garantir competitividade no mercado e fortalecer a reputação da marca a longo prazo,” conclui.

