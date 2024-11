Times Brasil chega às TVs via cabo, confira

O Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC – continua sua estratégia de expansão no mercado brasileiro com importantes avanços de distribuição. A partir da madrugada de hoje, o maior canal de notícias de negócios do mundo conquistou um marco significativo ao tornar-se disponível para todos os assinantes da VIVO TV, ampliando seu alcance e potencial de audiência em todo país.

Hoje também passa a integrar a grade da SKY+, o que representa um fortalecimento substancial de sua posição entre os principais canais de televisão por assinatura no país. Tanto na SKY quanto a VIVO o Times Brasil | CNBC estará disponível nos pacotes básicos das operadoras. Na SKY, ainda poderá ser acessado pelo aplicativo SKY+.

Com a nova distribuição, estima-se que mais 3,5 milhões de domicílios já recebem o sinal da nova emissora de jornalismo do Brasil a partir de hoje. Para celebrar esta expansão, o canal preparou uma programação especial às 22 horas, com conteúdo exclusivo e atrações diferenciadas para os novos clientes, marcando de forma expressiva sua chegada às plataformas.

“Estamos verdadeiramente entusiasmados em trazer a oferta única da CNBC para uma das maiores economias do mundo, disponível exclusivamente no Times Brasil”, afirmou Deep Bagchee, presidente da CNBC Internacional, em um vídeo exclusivo enviado aos brasileiros.

Visando uma abordagem multiplatforma moderna, nas próximas semanas, o público poderá acessar ao conteúdo do novo canal de negócios do Brasil em diversas plataformas digitais e tradicionais. Entre elas, destacam-se o YouTube Live, FAST Channels e as plataformas OOH (Out-of-Home), o que garantirá maior acesso aos diferentes perfis de consumidores de conteúdo.

Esta expansão reforça o compromisso do novo grupo de mídia brasileiro em produzir e distribuir conteúdo relevante, exclusivo e de alta qualidade, ampliando continuamente sua conexão com uma audiência cada vez mais diversificada e abrangente.

Líder em mundial em negócios (Times Brasil)

O Times, licenciado exclusivo CNBC no Brasil, líder mundial em negócios, foi oficialmente lançado no Brasil em 1º de novembro de 2023 em um evento no Hotel Grand Hyatt São Paulo que reuniu mais de mil convidados, entre autoridades políticas e do setor privado.

Desde seu lançamento, a emissora consolidou sua credibilidade com coberturas jornalísticas de alto impacto, acompanhando a chegada de importantes autoridades políticas nacionais e internacionais, realizando reportagens exclusivas sobre eventos como o G20 e encontros estratégicos em Brasília.

O canal tem se destacado por receber em seu estúdio em São Paulo renomados líderes empresariais, economistas de ponta e personalidades influentes do cenário econômico global, além de lançar produções jornalísticas inéditas que aprofundam a análise dos principais temas contemporâneos.

Em sua equipe de talentos, estão nomes como Christiane Pelajo, Fábio Turci, Marcelo Torres, Natália Ariede, Marcelo Favalli, Rafael Ihara e Renan de Souza. A operação conta com mais de 350 colaboradores e está localizada em uma sede de 2 mil metros quadrados no centro financeiro de São Paulo.

O Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC também anunciou um recorde de marcas anunciantes para um canal antes da estreia, com 26 patrocinadores.

ONDE ASSISTIR:

. Canais 562 ClaroTV+ | canal 562 Sky| canal 592 Vivo | canal 187 Oi | Operadoras regionais | www.timesbrasil.com.br | YouTube On Demand

. NAS PRÓXIMAS SEMANAS: FAST Channels: Samsung TV Plus, Pluto, TCL, LG Channels | Maiores Streamings | YouTube Live

Sobre a CNBC

A CNBC, rede número um em jornalismo de negócios em todo mundo, é reconhecida como líder global. Com sedes em Nova Jersey, Londres e Singapura, a CNBC cobre o universo dos negócios em tempo real, oferecendo notícias de última hora, entrevistas exclusivas, análises dos principais mercados, negociações e relatórios aprofundados sobre os fatores que impulsionam a economia mundial. A missão da CNBC é ajudar líderes empresariais, a comunidade financeira e investidores a tomar decisões de negócios. O vasto portfólio da CNBC inclui o canal de TV, disponível em mais de 366 milhões de lares, hotéis e edifícios comerciais em 154 países; CNBC.com, o destino online para as notícias urgentes e informações em tempo real; CNBC PRO, o serviço de assinatura premium da rede com acesso prioritário aos mercados e influenciadores econômicos; e ainda o aplicativo CNBC, podcasts, newsletters, eventos ao vivo e plataformas de mídia social e vídeo digital. A CNBC é uma empresa da NBCUniversal.

