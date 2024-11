Varejo paulista deve criar 34% a mais de vagas de emprego no último trimestre do ano, aponta FecomercioSP

Considerando o ritmo acelerado da geração de empregos no varejo do Estado de São Paulo ao longo de 2024, espera-se que o setor gere em torno de 30 mil novos postos formais de trabalho para o último trimestre do ano. Caso a estimativa da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) se confirme, significará um crescimento de 33,9% em relação ao saldo de emprego acumulado no mesmo período do ano passado, quando aproximadamente 22,4 mil vagas foram criadas.

A estimativa para o último trimestre deste ano é semelhante aos resultados de 2022, quando foram gerados 33,5 mil empregos no mesmo período. Na visão da FecomercioSP, é um cenário que sinaliza um mercado de trabalho ainda mais aquecido no fim de 2024 em comparação ao ano anterior.

Segundo a Entidade, o último trimestre é marcado pelo aumento do consumo ocasionado pela injeção do décimo terceiro salário no orçamento doméstico e por datas comemorativas como Black Friday, Natal e Réveillon — e, consequentemente, pela criação de mais vagas. Do total dos novos postos de trabalho, 75% devem ser gerados já no mês de novembro, quando está previsto o início de maior movimento no comércio por causa da primeira parcela do décimo terceiro salário aos celetistas.

As funções mais requisitadas serão as de atendentes e vendedores, seguidas pelas de operadores de caixa, repositores de mercadorias e embaladores. A Federação prevê ainda que cerca de 20% das 30 mil vagas projetadas têm a possibilidade de se efetivarem a partir do início de 2025.

O estudo também aponta que 40% dos empregos previstos serão provenientes dos segmentos de vestuário e acessórios e de calçados e artigos de viagem — que, sazonalmente, lideram a abertura de postos no último trimestre do ano. Na sequência, está grupo que comercializa produtos alimentícios, em especial os supermercados e hipermercados, com a criação de 35% das vagas. Outros 25% devem ser gerados em atividades específicas também de gêneros alimentícios, como açougue, lojas de bebidas e hortifrútis, além de outros segmentos favoritos para a escolha de presentes, como as lojas de cosmésticos e perfumarias e de aparelhos de uso doméstico.

PERSPECTIVAS FAVORÁVEIS

A FecomercioSP destaca que os prognósticos positivos para o mercado de trabalho, no último trimestre do ano, estão norteados por uma conjuntura mais acelerada da criação de emprego no varejo durante 2024. Entre janeiro e agosto, a divisão foi responsável por um saldo positivo de 19,2 mil vagas no Estado de São Paulo. Um ano antes, no mesmo período, foram registrados apenas 4,8 mil novos postos de trabalho.

A Entidade ressalta que esse cenário positivo, que também ocorreu em anos anteriores, é uma resposta do mercado laboral ao desempenho acima do esperado da economia brasileira, que tem pilar no consumo das famílias.

Portanto, é natural que o varejo, um dos setores mais próximos do consumidor final, sinta de forma mais evidente o aquecimento da demanda, seja proveniente do avanço da massa de salários advinda do crescimento do emprego em geral no País, seja pelo avanço do crédito e das políticas fiscais. Com a consolidação desse panorama, tanto as receitas do comércio varejista como a tendência dos estabelecimentos de contratar funcionários devem se manter em ascensão até o fim do ano, como ocorre sazonalmente.

