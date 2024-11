Parque Ecológico gratuito para moradores de Americana neste final de semana

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana tem entrada gratuita para moradores do município neste sábado (23) e domingo (24). Os visitantes devem apresentar um comprovante de endereço recente e documento oficial com foto. A gratuidade aos munícipes é concedida em um final de semana por mês.

Menores de 18 anos ou dependentes devem comprovar parentesco com o titular por meio da apresentação do documento. O público geral ou quem não apresentar o comprovante de endereço de Americana deve comprar o ingresso.

A entrada custa R$ 4 para pessoas com idade de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia-entrada. Menores de 5 anos, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência não pagam.

A venda de ingressos ocorre na bilheteria e pela internet, por meio do site www.parque.americana.sp.gov.br, no link “Ingressos”. O interessado deve abrir a agenda, escolher o dia da visita, selecionar o tipo de ingresso (inteiro ou meia-entrada) e fazer o cadastro com dados pessoais e e-mail. O ingresso será encaminhado para o e-mail informado no cadastro para confirmação dos dados e conclusão da compra. O código emitido deve ser apresentado na tela do totem do Parque para liberar a entrada.

O endereço do Parque Ecológico é Avenida Brasil, 2.525. Mais informações pelo telefone: (19) 3406-2075.