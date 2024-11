Incêndio atinge restaurante no Werner Plaas nesta quinta

O restaurante La Boca, no bairro Werner Plaas, em Americana, teve um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, a funcionária chegou no estabelecimento esta manhã e se deparou com uma fumaça preta e densa, momento em que acionou a corporação.

Ao chegar no local, os agentes entraram e conseguiram conter as chamas.

Nos fundos do restaurante mora uma família que estava dormindo no momento do ocorrido e não percebeu que a parte da frente estava pegando fogo. Os agentes fizeram o arrombamento da porta para acordar e retirar a família do local.

Nas redes sociais, o proprietário se pronunciou. “Obrigado a todos os que se preocupam… Estamos bem de saúde, minhas crianças e Van. Danos materiais no restaurante. Deus sabe o que faz, eu estou pronto para mais essa”.

As chamas foram combatidas e não houve vítimas.