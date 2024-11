Risoni Parisiense, sabor e elegância à mesa para todos os momentos

O Risoni Parisiense é a escolha perfeita para quem busca um prato prático e sofisticado ao mesmo tempo. Inspirado na culinária francesa, este preparo combina a cremosidade do creme de leite com o frescor das ervilhas e o toque salgado do presunto. O formato versátil do Risoni, semelhante ao arroz, proporciona uma textura suave e agradável ao paladar, ideal para compartilhar em almoços e jantares especiais.

Com a chegada da segunda quinzena de novembro e aproximação das festividades de fim do ano, a Barilla recomenda esta receita, ideal para momentos de pausa e conexão. Seja para um almoço leve durante a semana ou para um jantar especial após um longo dia, o Risoni Parisiense se encaixa perfeitamente.

Risoni Parisiense

Rendimento: 6 pessoas

Ingredientes

200g de Risoni Grano Duro Barilla

100g de ervilhas frescas (congeladas)

100g de presunto em cubos

100ml de creme de leite

½ cebola média

½ taça de vinho branco seco

400ml de caldo de legumes

60g de parmesão

1 colher de manteiga

30ml de azeite de oliva extra virgem

Sal e pimenta-do-reino preta a gosto

Modo de Preparo