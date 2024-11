Levou bike do fiel da igreja, escondeu no mato, mas perdeu pra Gama

Um indivíduo furtou uma bicicleta de um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, no centro de Americana, na noite desta quarta-feira (20) e conseguiu fugir.

Segundo a Guarda Municipal (GAMA), após a equipe tomar conhecimento do furto, passou a buscar o indivíduo que praticou tal delito bem como a bicicleta levada.

Em averiguação pela Avenida Bandeirantes, atrás de um clube existente no local, em meio ao mato, foram localizadas duas bicicletas, sendo que uma delas era a que tinha acabado de ser furtada na igreja. Feitas as buscas no local com o intuito de localizar o autor, ninguém foi encontrado.

Diante dos fatos, ambas as bikes foram apresentadas no CPJ, sendo relatado os fatos delegado de plantão, o qual determinou a elaboração do BO PC. A vítima da igreja compareceu e teve seu bem restituído, ficando a outra bicicleta apreendida.