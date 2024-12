Veja 4 dicas para começar 2025 mais saudável. Um novo ano está chegando, e como todo recomeço, ele vem cheio de metas e objetivos traçados. Sem dúvidas, uma das principais resoluções de ano novo é a saúde, quando as pessoas prometem ter um estilo de vida mais saudável, visando cuidar mais de si mesmo no novo ciclo.

Perder peso, começar uma dieta ou uma academia são algumas das escolhas mais comuns entre os brasileiros. E, além de comum, é também uma das mais indicadas, de acordo com o médico André Guanabara, que atua na área da nutrologia.

“O início do ano é o momento ideal para que as pessoas possam estabelecer metas e objetivos e busquem cuidar de si, pois você tem 365 dias para cumpri-lo, sempre visando a constância para alcançar os melhores resultados. Perder peso, é hoje, sem dúvidas, uma das grandes demandas dos pacientes em nosso consultório”, explica.

No entanto, o médico ainda ressalta que para perder peso é necessário uma série de outras atividades que atuam de forma conjunta na busca pelo objetivo principal. Por isso, André Guanabara elencou 4 dicas para iniciar o ano com o pé direito nos cuidados com a saúde. Confira:

1. Busque praticar atividades físicas de maneira contínua: “A prática de atividades físicas é indicada para a grande maioria dos problemas de saúde atualmente. Mas ela não apenas serve como um remédio, mas também como um antídoto, fechando a porta para doenças e sendo uma grande aliada na busca por uma vida mais saudável e ativa”, explica André Guanabara

2. Mantenha hábitos alimentares saudáveis: “Cuidar da saúde é cuidar dos hábitos alimentares. Uma alimentação desregulada e calórica pode acarretar problemas sérios de saúde, como até mesmo a depressão. Iniciar o ano priorizando a alimentação, é escolher ter vigor para realizar diversas atividades do dia a dia de forma sustentável”

3. O sono de qualidade é bastante importante: “Vocês já devem ter percebido que para perder peso é necessário ter um conjunto de ações, e para realizar tudo isso, é preciso ter energia, que está muito relacionada ao sono de qualidade. Além disso, uma noite bem dormida fortalece a grande tríade do nosso corpo: o lado físico, mental e emocional”.

4. Busque um acompanhamento especializado: “Ter uma rotina de hábitos saudáveis pode ser mais eficaz e sustentável quando acompanhada por um profissional. Afinal, para perder peso e alcançar uma vida saudável da forma correta, é preciso de um acompanhamento multidisciplinar, que pode ser capaz de potencializar ainda mais os resultados e oferecer uma nova vida para cada paciente”.