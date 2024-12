Gaviões da Fiel paga 16º boleto da vaquinha para quitar Arena

Nesta sexta-feira, a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians responsável pelo projeto de quitação da Neo Química Arena, anunciou o pagamento de mais um boleto à Caixa Econômica Federal. Este foi o 16º pagamento realizado desde o início da iniciativa.

O valor do boleto pago pela Gaviões da Fiel foi de R$ 711.040,59. De acordo com a organizada, o montante foi retirado da conta destinada a receber as doações para o pagamento da quitação da Neo Química Arena, com a baixa do acordo realizada na última segunda-feira.

Este foi o terceiro boleto pago pela Gaviões da Fiel na semana.

Os dois pagamentos anteriores foram de R$ 270.355,67 (14º) e R$ 228.500,94 (15º), respectivamente. A lista total de todos os boletos pagos é a seguinte:

Primeiro boleto – R$ 15.186.220,64

Segundo boleto – R$ 9.446.036,86

Terceiro boleto – R$1.058.858,29

Quarto boleto – R$ 782.832,51

Quinto boleto – R$ 813.148,71

Sexto boleto – R$ 1.513.540,08

Sétimo boleto – R$ 278.256,42

Oitavo boleto – R$ 269.438,57

Nono boleto – R$ 223.956,41

Décimo boleto – R$ 354.214,56

11º boleto – R$ 714.343,24

12º boleto – R$ 528.070,05

13º boleto – R$ 634.696,24

14º boleto – R$ 270.355,67

15º boleto – R$ 228.500,94

16º boleto – R$ 711.040,59

A campanha está completando um mês nesta sexta-feira. Até o momento, a vaquinha já soma R$ 33.723.151,22. O projeto tem como meta arrecadar R$ 700 milhões até maio. As doações podem ser feitas exclusivamente através do site doearenacorinthians.com.br.