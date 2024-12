Antigamente, ao sair de férias, a única coisa que precisava ser trancada era a porta da sua casa. Mas hoje em dia, é necessário “trancar” tudo o que se conecta à internet para proteger seus dados pessoais.

A última coisa que você precisa é ser surpreendido por um ataque cibernético durante uma viagem relaxante. Felizmente, existem diversas medidas que você pode adotar para manter seus dados seguros, tanto quando estiver em casa ou viajando

Como evitar violações de segurança nesta temporada de férias

Seja você um viajante frequente a trabalho ou um dos milhões de turistas que viajam na temporada de verão, estas cinco dicas ajudarão você a manter-se seguro em movimento.

1. Fuja de sites e ofertas que parecem boas demais para ser verdade

A segurança nas viagens começa bem antes de arrumar as malas. Ao reservar voos, cruzeiros, aluguel de carros e acomodações online, é essencial evitar sites fraudulentos e golpes de phishing para não compartilhar informações com as pessoas erradas.

“Não sabe como identificar sites falsos? Três palavras: examine, examine, examine. Procure sinais de alerta como URLs com erros de ortografia, endereços que não começam com HTTPS, selos de segurança que não fazem nada ao serem clicados e sites sem cadeado à esquerda do URL na barra de endereço”, explica Dean Coclin, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios da DigiCert.

Além dos sites, também é importante estar atento a ofertas de viagem boas demais para ser verdade enviadas por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais.

Em um ataque de phishing, a vítima recebe um e-mail ou mensagem de texto que parece vir de uma fonte confiável, mas que na verdade é fraudulento. Clicar no link pode ser como entregar seus dados diretamente aos atacantes.

Para se proteger, evite clicar em links suspeitos ou baixar documentos desconhecidos. Consulte fontes confiáveis para saber mais sobre promoções e nunca revele informações pessoais ou financeiras por e-mail.

2. Cuide dos seus dispositivos pessoais

Se você planeja viajar com laptop, smartphone ou tablet, há algumas medidas importantes para proteger esses dispositivos antes de sair.

Comece pelo básico: autenticação de dois fatores (2FA) e senhas fortes para seus dispositivos e contas online. Gerenciadores de senhas facilitam a criação e o gerenciamento de senhas e ainda alertam sobre senhas fracas ou duplicadas.

“Considere também o uso de uma rede virtual privada (VPN) se você utilizará redes Wi-Fi públicas. VPNs criptografam os dados para torná-los mais seguros, além de verificarem certificados digitais dos sites visitados, redirecionando você para páginas legítimas caso o site acessado seja falso. Além disso, VPNs são úteis em viagens internacionais, permitindo acesso a conteúdos restritos como se você estivesse navegando de casa”, afirma Dean.

Por fim, mantenha seus sistemas operacionais e softwares atualizados. Antes de viajar, instale todas as atualizações disponíveis para seus dispositivos, aplicativos e antivírus. Isso reduz significativamente o risco de malware, acessos não autorizados e outras ameaças cibernéticas.

3. Não esqueça de proteger seus dispositivos domésticos inteligentes com Matter

Provavelmente, você usa dispositivos conectados para automatizar tarefas diárias em casa. Graças à tecnologia de casas inteligentes, é possível controlar fechaduras, climatização, segurança, câmeras e outros dispositivos mesmo à distância.

Sem a segurança adequada, esses dispositivos IoT podem ser vulneráveis a ataques. A boa notícia é que você pode garantir a segurança da sua casa equipando-a com dispositivos compatíveis com o padrão Matter.

O Matter é um padrão de segurança IoT que garante a interoperabilidade confiável e segura entre dispositivos conectados. Isso elimina ecossistemas fechados que dificultam a compatibilidade entre marcas, permitindo que você gerencie dispositivos Apple, Amazon e Google compatíveis com Matter em uma única plataforma.

Fabricantes de dispositivos Matter precisam atender a requisitos de segurança, incluindo certificados de autenticação. O padrão Matter oferece protocolos robustos de criptografia e autenticação, protegendo seus dispositivos e sua casa de ameaças cibernéticas.

4. Volte para casa das Férias com segurança

Ao retornar, verifique seus extratos bancários e de cartão de crédito em busca de transações não autorizadas. Mesmo cobranças pequenas podem indicar uma possível violação de segurança.

Faça o mesmo com suas contas online (financeiras ou não), verificando atividades suspeitas. Caso algo esteja errado, informe imediatamente seu banco ou instituição financeira.

Também é recomendável alterar senhas das contas usadas durante a viagem, especialmente aquelas relacionadas a informações financeiras ou e-mails. Certifique-se de criar senhas fortes e únicas, ativando 2FA sempre que possível.

“Por último, execute verificações de antivírus em seus dispositivos para detectar e remover possíveis malwares baixados durante a viagem. Faça backups dos seus dados e mantenha seus softwares atualizados para se proteger contra as ameaças mais recentes”, conclui Dean.

Sobre a DigiCert, Inc.

A DigiCert é a líder mundial em soluções escaláveis de TLS/SSL e PKI para identidade e criptografia. As empresas mais inovadoras, incluindo 89% das companhias da Fortune 500 e 97 dos 100 maiores bancos globais, escolhem a DigiCert por sua expertise em identidade e criptografia para servidores web e dispositivos IoT.