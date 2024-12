Sob tensão, vereadores votam orçamento 2025 hoje

Na última sessão ordinária do ano, os vereadores de Sumaré votam, em segundo turno, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025. O Projeto de Lei nº 152/2024, de autoria do prefeito Luiz Dalben, prevê uma receita líquida no valor de R$ 1.499.785.000,00 para o próximo ano.

O PL foi aprovado em primeiro turno com 19 votos favoráveis.

A sessão da Câmara Municipal acontece nesta terça-feira (17), a partir das 10h, com transmissão em tempo real pelo canal do Legislativo no YouTube.

Junto com a LOA, serão votadas também duas emendas ao projeto de lei do orçamento. A emenda nº 1 ao PL nº 152/2024 aumenta o valor das emendas impositivas para as áreas da saúde e de obras, passando de R$ 545 mil para R$ 8,4 milhões cada pasta. A mesma emenda também reduz o valor do Programa de Recape Contínuo para R$ 32,9 milhões.

Já a emenda nº 2 reduz de 20% para 5% o limite para abertura de créditos adicionais suplementares no curso da execução orçamentária de 2025.

A LOA detalha como o governo municipal pretende arrecadar recursos, como impostos e transferências, e como esses recursos serão utilizados, distribuídos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. A LOA tem como base as metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Prefeito e vereadores

O PL nº 152/2024, que institui a LOA, pode ser acessado neste link: https://sumare.siscam.com.br/Documentos/Documento/170352.