Dicionário de novas masculinidades: Fruity boy, Babygirl, Finance boy...

Nos últimos anos, a ideia de “nova masculinidade” passou por uma grande transformação, dando espaço para novas formas de ser homem. Hoje, expressar emoções e vulnerabilidades é muito mais aceitável, mostrando uma mudança significativa em relação aos padrões antigos.

A figura do homem vulnerável, com estatura não convencional e um estilo mais boêmio, tem ganhado destaque, especialmente entre a Geração Z. Esses novos paradigmas de identidade masculina mostram que não é mais preciso se adequar aos padrões antigos de ser alto, loiro e idealizado. Agora, há uma celebração da diversidade de formas de ser homem, valorizando a autenticidade e a individualidade.

Neste contexto de transformação, também surgiram novas terminologias para identificar e celebrar essas masculinidades renovadas. Algumas dessas expressões vieram de filmes e séries, enquanto outras foram popularizadas pelas redes sociais.

Dicionário de novas masculinidades

Fruity boy

Esse termo é utilizado no mundo do namoro para descrever um homem que foge do modelo tradicional de masculinidade. Os “fruity boys” abraçam a feminilidade em seu comportamento e estilo, tanto na estética quanto na forma de se expressar, destacando sua sensibilidade e comunicação aberta e assertiva. Eles costumam adotar um estilo de moda marcante e pouco convencional, com cores vivas, padrões extravagantes e uma atitude confiante.

Baby girl



Esse termo descreve homens que têm uma atitude afetuosa e carinhosa, mas mantêm uma estética mais masculina. Eles podem ser robustos ou ter características típicas da masculinidade, mas o que realmente os diferencia é seu comportamento. São vulneráveis, afetuosos e não têm medo de expressar suas emoções. Costumam se preocupar com os outros, mostrando uma empatia e gentileza que encantam as pessoas ao seu redor. É esse contraste entre aparência física e atitude que os torna interessantes e adoráveis

Rodent men



Esse termo se refere a homens com uma aparência mais tímida, como olhos pequenos, traços finos ou proeminentes, e uma estética que foge dos padrões convencionais de beleza masculina. Apesar de não se encaixarem nos estereótipos de atratividade física, esses homens são vistos como charmosos e cativantes devido à sua personalidade. Seu apelo está em sua natureza afável e na grande bondade e generosidade que demonstram, o que os torna pessoas de “grande coração”. Eles mostram que a atratividade vai além do superficial e que a beleza pode ser encontrada na singularidade e nas qualidades interiores.

Golden Retriever



Esse termo descreve homens leais e animados, que transmitem segurança e são profundamente dedicados aos seus parceiros, características que lembram os cães da raça Golden Retriever. Eles irradiam confiança no relacionamento, sempre atentos e dispostos a fazer o parceiro feliz.

Geralmente, são homens grandes ou fisicamente imponentes, mas com uma personalidade calorosa e protetora. Estão sempre ao lado de quem amam, prontos para apoiar e demonstrar sua devoção. Essa combinação de força física e emocional, junto com o desejo constante de agradar e ser confiável, faz deles ótimos companheiros.

Finance bro (ou Faria Limer)



Esse termo descreve homens que alcançaram uma posição financeira sólida e refletem isso tanto em seu estilo de vida quanto em sua aparência. Eles se destacam pelo senso de moda sofisticado, frequentemente usando ternos elegantes e acessórios de luxo, como relógios e cintos de marca. Transmitem segurança e poder, e seu estilo é definido por uma gravata bem escolhida e uma conta bancária robusta. Esses homens representam um modelo de masculinidade que combina ambição profissional com uma imagem refinada e confiável.

A boa notícia é que estamos finalmente rompendo com os estereótipos físicos. A última pesquisa de tendências do aplicativo de namoro Bumble, onde as mulheres dão o primeiro passo, identificou essa mudança e a chamou de “Open-Casting”. Esse termo explica como estamos cada vez mais abertos a namorar além do nosso “tipo ideal” de homem. Os resultados mostram que mais da metade das pessoas (63%) agora se concentram mais na maturidade emocional do que nas características físicas.

Masculinidade com coração aberto

Quando se trata de namoro, 3 em cada 4 mulheres (78%) dizem que é fundamental que o parceiro entenda a intimidade emocional e física. De acordo com a pesquisa do Bumble, os solteiros estão focados em encontrar segurança, proteção e compreensão, com mais de um terço (32%) acreditando que a intimidade emocional é agora mais importante. Hoje, a abordagem dos homens aos sentimentos é sobre abraçar a vulnerabilidade e falar mais abertamente sobre emoções, ao contrário do passado, quando era necessário ser apenas “forte” e não demonstrar emoções.

A pesquisa do Bumble identificou a “masculinidade de coração aberto”, com 1 em cada 4 homens (25%) dizendo que mudaram ativamente seu comportamento, tornando-se mais vulneráveis e abertos do que nunca em seus relacionamentos. Para um quarto dos homens (25%), essa nova abertura teve um impacto positivo na saúde mental, e para 1 em cada 3 (32%), a falta de vulnerabilidade é agora um fator decisivo no namoro.

Caroline West, especialista em sexo e relacionamentos do Bumble, comenta: “É positivo que agora vivemos em uma sociedade onde os homens podem ser vulneráveis e abertos. Hoje em dia, está na moda ser honesto com suas emoções, o que pode ser atraente para quem busca relacionamentos significativos. “

West destaca que temos muitos modelos, como Harry Styles, que falam sobre gentileza e se sentem confortáveis com sua masculinidade. “Ter modelos positivos nos incentiva a ser mais abertos sobre temas como masculinidade tóxica e como o patriarcado pode ser prejudicial para os homens, tornando o namoro mais transparente e progressivo para todos.”

