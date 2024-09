Receita de muffin vegano de banana

A Puravida, empresa que promove a saúde através da nutrição, sugere a receita do seu muffin fofo, molhadinho, com um sabor incrível de banana com canela:

2 bananas orgânicas amassadas

1/4 de xícara de leite vegetal

1/4 de xícara de pasta de amendoim, Amêndoas ou Castanhas-do-Pará Puravida

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°.

Misture todos os ingredientes secos em um bowl.

Em outro bowl misture todos os ingredientes líquidos.

– Combine os ingredientes das duas tigelas, misture até ficar homogêneo e deixe descansar por 10 minutos.

– Unte uma forma de muffins e adicione uma porção em cada forminha (rende 6 a 8 muffins).

– Leve ao forno por aproximadamente 20-30 minutos até dourar.

Dificuldade: fácil

Preparo: 45min

Rendimento: 12 porções

