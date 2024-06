DIG Americana recupera carga de pneus de R$600 mil na região

A Polícia Civil de São Paulo, através da Delegacia de Investigações Gerais de Americana (DIG), realizou na sexta-feira (7), na cidade de Iracemápolis, um operação a fim de apurar um roubo ocorrido no município de Rio Claro pela madrugada.

Inicialmente, as investigações deram conta de que a carga estaria no município de Monte Mor mas, após o desenvolvimento de atividades de inteligência, houve a identificação de um galpão no distrito industrial de Iracemápolis. Aportando no local, onde funciona uma espécie de oficina e depósito, foi possível identificar a presença da carga de pneus roubada durante a madrugada, além de inúmeras caixas de amendoim, as quais estavam com o prazo de validade expirado.

O responsável pelo galpão foi indagado e alegou que havia emprestado o espaço para que uma terceira pessoa deixasse a carga de pneus. Sobre os gêneros alimentícios vencidos, informou que havia ganhado da empresa para alimentar os animais. O representante da carga de pneus foi acionado e encaminhou as notas fiscais, devidamente anexadas. Funcionários do pátio conveniado da Polícia Civil foram acionados para carregamento dos gêneros alimentícios, e também da empresa TECMAR, relacionada com os pneus automotivos.

A ocorrência foi apresentada na DIG para deliberação, onde o denunciado foi responsabilizado como incurso no delito de receptação qualificado, permanecendo preso à disposição da justiça.