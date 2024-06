ao publicar foto mostrando que decidiu fazer laqueadura. A primeira postagem foi a mais chocante, e ela falou em um ‘mundo de miséria’.

A postagem dela atingiu 2 milhões de pessoas no X, antigo twitter e ela explicou o que fez no processo.

Abaixo, ela explica como foi o processo de laqueadura que ela fez pelo plano de saúde e que exigiu laudos psicológicos.

Gente pra quem quiser saber como consegui a cirurgia vou explicar aqui nos comentários Eu fiz pelo plano de saúde (hapvida) fui numa ginecologista e pedi o encaminhamento pro cirurgião mas ela só deu depois de eu fazer os exames ginecológicos de rotina pra ver se tava tudo bem

Chegando no cirurgião ele me pediu um laudo psicológico (consegui com 3 sessões) + laudo cardiológico (1 consulta) + exames de sangue Quando levei tudo pra ele ele me deu um prazo de 3 meses pra fazer minha cirurgia

A cirurgia foi feita do jeito tradicional com corte (mas foi um corte pequeno de menos de 5 cm) e em menos de 24 horas já recebi alta do hospital!!!! A recuperação é meio dolorida mas vale a pena demais