Mãe denuncia adolescente de 14 anos com armas em casa

Um adolescente de 14 anos foi denunciado pela mãe

depois que ela descobriu que ele tinha 2 armas de fogo em casa. A mãe chamou um agente da Guarda Municipal que estava no ginásio Mirzinho e contou a história de que suspeitava que seu filho estaria envolvido em situação ilícita.

O caso foi registrado por volta das 16h deste sábado no Jardim Esmeralda.

Leia abaixo relato feito pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL .Santa Bárbara d’Oeste-SP

.

.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨GCM Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson



.

.📍DATA: 08 de Junho de 2024

.📍HORA: 15:45

.📍LOCAL: Rua do Milho, jardim Esmeralda .

.

🛑 APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO/MUNIÇÕES DE CALIBRE PERMITIDO E CALIBRE RESTRITO

Mais notícias da cidade e região

.

.

Essa equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo Campo de futebol do “Mirzinho Daniel”, momento em que um dos integrantes da equipe foi acionado via contato particular , onde a solicitante pedia contato pela sua residência. Pelo local dos fatos, feito contato com a solicitante e genitora do adolescente, identificado por V.H.S.C de 14 anos,que não estava presente pela residência .

A solicitante relatou que fazendo faxina no quarto do filho notou o CPU do computador desencaixado e observado que no interior havia uma arma de fogo,por tal motivo fez contato com a equipe. Nos foi entregue o armamento em questão,sendo um revólver da Taurus Inoxidado de calibre .38 com capacidade pra 6 munições, carregado com 3 munições intactas e numeração suprimida.

Diante dos fatos a solicitante bem como o armamento foi apresentado junto ao plantão policial onde após narrados os fatos para autoridade judiciária foi elaborado o boletim de ocorrência alusivo à apreensão da arma e munições.

Findada a ocorrência e posterior ao ocorrido fomos novamente solicitados pela residência em questão, e a genitora pediu para que fizéssemos uma busca pelo quarto do adolescente no intuito de checar se havia mais algum objeto de origem ilícita, sendo então logrado êxito em localizar em cima do guarda roupas uma Pistola Argentina marca HAFDASA,com numeração 299xx, calibre restrito .45, mais 61 munições intactas calibre .45, 29 munições calibre .38 e dois carregadores.

Mediante os fatos o armamento bem como as munições foram apresentados pelo plantão policial onde permaneceram apreendidos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP