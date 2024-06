Brasil passa pelo México com gol de Endrick no final (3-2)

O Brasil fez seu 1o amistoso antes da Copa América e passou fácil

pela fraca seleção mexicana, apesar do susto no final da partida. Mesmo jogando com um time remendado e recheado de reservas, a seleção canarinho logo abriu o placar com Andreas Pereira. O primeiro foi morno com o Brasil mais calmo depois do gol.

O segundo tempo começou com o time nacional pressionando em busca do 2o gol, que veio logo. Martinelli aproveitou cruzamento na entrada da pequena área e anotou o dele.

Quiñones fez o primeiro gol mexicano quando o jogo parecia ter resultado resolvido. E os mexicanos empataram com Martinez já nos acréscimos.

Aos 51, Endrick apareceu para salvar a noite. Aproveitando cruzamento de Vini Jr, ele deu uma ‘casquinha’ de cabeça e desviou do goleiro.

A partida aconteceu no Texas em um estádio de futebol americano, com 85 mil pagantes.

O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira contra os Estados Unidos. Depois começa a Copa América, também no país ianque.

