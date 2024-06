Na última sexta-feira (7), a atriz Flávia Alessandra completou 50 anos.

Em entrevista ao Gshow em comemoração a data, ela abriu o coração ao falar sobre a nova idade, a chegada da menopausa e os impactos diretos em sua vida sexual. “A gente vai ali vivendo dia após dia. Acho que a gente tem cuidados e algumas certezas. Temos uma leveza na relação, que acho que é fundamental”, contou.



A celebridade revelou que só descobriu que estava se aproximando dessa nova fase de sua vida por causa de uma insônia que passou a persegui-la nos últimos anos. A dificuldade para dormir é um dos principais sintomas deste período e afeta, fortemente, o humor e a concentração das mulheres.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Plenapausa , empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres, cerca de 84% das que estão enfrentando esse novo momento de suas vidas encontram dificuldades para dormir.

Para a CEO e fundadora da femtech, Márcia Cunha, entender o que está acontecendo e saber como controlar os problemas de sono são fundamentais para viver bem.

“Para lidar com a insônia na menopausa, é essencial que as mulheres adotem estratégias de autocuidado e busquem orientação médica. Medidas como a prática de técnicas de relaxamento, a criação de um ambiente propício para o sono e a consulta a profissionais de saúde especializados podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e promover o bem-estar durante essa fase de transição hormonal,” diz.

Entender as razões por trás da insônia durante a menopausa é essencial para oferecer apoio adequado às mulheres que enfrentam esse desafio. Com abordagens cuidadosas e tratamentos personalizados, é possível ajudar as mulheres a superar as dificuldades do sono e desfrutar de uma melhor qualidade de vida durante a transição hormonal.

Márcia Cunha

Fundadora e CEO da Plenapausa , Márcia é empreendedora de segunda viagem, graduada em Economia e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Sempre inserida no universo feminino, formou-se em Psicanálise pelo CEP SP, a fim de compreender ainda mais as mulheres. Ela é Business and Executive Coach formada pelo ICI, possui mais de 18 anos de experiência profissional e atuou em organizações nacionais e multinacionais de grande porte como Alcoa, Delphi, Vivo e Epay Worldwide.

Plenapausa

Primeira Femtech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa. Entendendo que hoje, no Brasil, são cerca de 35 milhões de mulheres em idade menopausal e 85% delas sentem os sintomas em maior ou menor grau. Ainda que parte do público feminino desconheça os sintomas, a Plenapausa tem como missão gerar informação, cuidado e tratamento às mulheres durante essa fase, que a partir de pesquisas e dados, busca constantemente criar soluções efetivas para esse público. A femtech recebeu aceleração da Matter, maior hub de inovação em saúde dos Estados Unidos.

