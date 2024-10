DIG encontra super produção de maconha dentro de residência

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana encontrou, na noite desta terça-feira, uma residência em Rio Claro com uma super produção de maconha que abastecia a região. A apreensão foi possível através de investigações de uma outra ocorrência. Dois homens foram presos.

Segundo os policiais civis, dois indiciados haviam sido presos por diversos furtos de veículos na cidade de Americana. As informações davam conta de que a dupla usava um local em Rio Claro para a ocultação dos veículos subtraídos. Durante a prisão, em conversa informal, um deles confessou que conhecia a pessoa de “Alemão”, residente em Rio Claro, fato que aumentou a suspeita policial. A partir de então, foram passadas as necessárias comunicações hierárquicas, ocasião em que uma equipe de policiais se deslocou até a residência na cidade vizinha e permaneceu em campana a bordo de viatura descaracterizada.

Mais notícias da cidade e região

Após alguns instantes, dois indivíduos foram avistados a bordo do veículo VW Fox, sendo que o condutor possuía características físicas semelhantes ao das informações coletadas e estava entrando na residência. Indagados separadamente, passaram a apresentar versões contraditórias, um deles afirmando ser apenas o cuidador de um cachorro que estava no imóvel, e o outro alegou que era apenas usuário de maconha.

Por ocasião da abordagem, os policiais afirmaram que foi possível, já do portão, sentir forte odor característico de maconha, momento em que um dos indivíduos foi indagado se residia no imóvel e se possuía algo de ilícito no interior, sendo a resposta afirmativa. Em seguida, a equipe entrou no imóvel, sendo constatado um laboratório de preparo da droga maconha, com pelo menos quatro cômodos utilizados como plantação, funcionando como estufas, e os demais para acondicionar materiais utilizados para o plantio, como sacos de terra, vasos plásticos, reatores de lâmpadas específicas, sacos plásticos para endolação, balanças de precisão e demais apetrechos. Novamente indagados, um deles informou que utilizava o imóvel, que é alugado, há cerca de um ano para o plantio de drogas, sendo que as comercializava para diversas cidades do estado, como por exemplo Americana e São Paulo.

Foram apreendidos mais de 50kg da planta para encaminhamento ao Instituto de Criminalística. Os demais objetos, como lâmpadas, balanças e demais apetrechos, também foram devidamente apreendidos.

Pelo exposto, os presos foram formalmente indiciados, submetidos a exame de corpo de delito cautelar e recolhidos ao cárcere.