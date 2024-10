A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realizou nesta segunda-feira (7) a manutenção de trechos do asfalto do passeio público do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana.

O asfalto das ruazinhas estava bastante danificado e dificultava, inclusive, o passeio de idosos, crianças e famílias que utilizam de carrinhos de bebê.

“Estamos pavimentando o local em que foi ampliada a rede de galeria pluvial e recuperando alguns pontos mais desgastados do asfalto”, comentou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

