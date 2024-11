Victoria Kjaer, ganhadora do Miss Dinamarca, venceu o Miss Universo 2024 na madrugada deste domingo, 17, na Arena CDMX, na Cidade do México. Luana Cavalcante, a representante do Brasil, foi eliminada logo na fase inicial, quando foram divulgadas as 30 finalistas.

Outra ausência sentida logo de cara foi a da Miss Estados Unidos, Alma Cooper – o país é conhecido por ser o mais tradicional ao longo da história da competição, já tendo conquistado nove títulos.

A Venezuela, representada por Ileana Márquez, chegou até a última fase, mas acabou ficando na 5ª colocação. O Top 5, inclusive, chamou atenção por englobar uma representante de cada continente.

Além de Victoria Kjaer

Chidimma Adetshina, da Nigéria, foi a vice-campeã. Maria Fernanda Beltrán, do México (3.ª) e Suchata Chuangsri, da Tailândia (4.ª) fecharam a lista das melhores do ano.

Emilia Dides, Miss Chile que também é conhecida por sua carreira como cantora pop e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, venceu a categoria do voto popular, na qual o público, e não os jurados, decide.

