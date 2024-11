Deu 2 socos na namorada, fugiu pro bar e foi pego (Zabani)

Um homem que deu dois socos na namorada foi detido em um bar a poucos metros da casa onde moram. O caso aconteceu na noite deste sábado, por volta das 20h30 no parque Zabani em Santa Bárbara d’Oeste.

A vítima chamou a Guarda Municipal e denunciou a agressão do namorado. A moça contou aos GMs que ele fugiu depois de saber que ela havia ‘chamado a polícia’. Mas ela teve coragem e contou pros GMs o local para onde ele devia ter fugido (um bar).

NATUREZAS: Violência doméstica Lesão Corporal

DATA: 16/11/2024 HORA: 20:40 LOCAL: Rua Ângelo Sans, Pq. Zabani

*EQUIPE:*4

🚓VTR 40 Gcm Alves Gcm Joyce Gcm Bertoni

Apoio

VTR 105 Inspetor Cleber e Gcm Damaceno

SÍNTESE

Por determinação do CICOMM estes patrulheiros deslocaram pela rua Ângelo Sans, bairro Pq. Zabani para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. Pelo local a solicitante L. relatou que havia acabado de levar dois socos de seu amásio G. em sua face e que depois disso ao tomar ciência que ela estava ligando para a Guarda Civil se evadiu do local.

Dois socos

A vitima indicou o possível paradeiro do agressor que seria um bar próximo da residência onde convivem.

O autor foi localizado e detido no bar e recebeu voz de prisão.

A vitima foi conduzida ao pronto socorro Edison Mano onde passou por atendimento médico.

O casal foi conduzido ao plantão policial onde os fatos foram apresentados a autoridade policial de plantão que lavrou o auto de prisão em flagrante delito com base no art. 129 do CP visto o desejo de vítima em representar contra seu companheiro e solicitou as medidas protetivas. O agressor permaneceu preso a disposição da justiça.

