Vivo abre 400 vagas de Estágio

A Vivo está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de

Estágio, que busca por estudantes de diversas áreas e com formação superior

prevista entre julho de 2026 e julho de 2027. Serão 400 vagas distribuídas

entre as cidades de São Paulo (SP), Barueri (SP), Campinas (SP), Rio de

Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Caxias do

Sul (RS), Curitiba (PR), São José (SC), Vitória (ES), Belém (PA), Recife (PE) e

Salvador (BA).

O Programa, que tem como objetivo atrair e desenvolver talentos de diferentes

perfis, destinará 50% das vagas para pessoas negras, reforçando o

compromisso da empresa com a diversidade. Os estagiários atuarão entre 12 a

24 meses, a depender da sua data de formação.

Os talentos selecionados contarão com bolsa-auxílio compatível com o

mercado e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica,

assistência odontológica, seguro de vida, folga de aniversário, desconto em

produtos e serviços da empresa, programa de idiomas e smartphone com

plano de voz e dados.

As inscrições para o Programa de Estágio Vivo 2025 vão até 21/11/2024.

