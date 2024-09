Diretor da escola Brocatto, Valteci Rodrigues morre aos 57 anos

Valteci José Rodrigues, diretor da Estadual Maria José Margato Brocatto, em Santa Bárbara d’Oeste, morreu nesta quarta-feira, aos 57 anos. Valter, como era conhecido por todos, teve uma parada cardíaca.

Mais notícias da cidade e região

A escola publicou uma mensagem nas redes sociais. “É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso querido amigo e diretor da escola Valter Rodrigues, nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e toda comunidade Brocatto!”.

O velório acontece nesta quinta-feira, no Cemitério Parque dos Lírios, com sepultamento previsto para às 17h, no mesmo local.